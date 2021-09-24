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رياضة
بسبب إصابة على مستوى القدم

نبيل لعمارة يغيب لأسبوعين بسبب الإصابة

الشروق الرياضي
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نبيل لعمارة يغيب لأسبوعين بسبب الإصابة

يغيب الظهير الأيسر الجزائري نبيل لعمارة عن صفوف فريقه الجديد النادي الإفريقي التونسي  لمدة أسبوعين بسبب إصابة على مستوى القدم حسبما أوردته الصحافة المحلية.

وتعرض لعمارة المتنقل في أوت الفارط قادما من مولودية الجزائر إلى إصابة خلال اللقاء الودي للنادي الإفريقي أمام جمعية السوكرة حيث أظهرت الكشوفات الطبية عن تعرضه لإصابة على مستوى القدم.

وبعد ركونه  للراحة لأسبوعين سيقوم اللاعب الجزائري بفحص طبي جديد للوقوف على مدى تعافيه من الإصابة.

وبهذا سيضيع الظهير الأيسر السابق لاتحاد بلعباس وأولمبي المدية الجولة الأولى للبطولة التونسية والتي ستنطلق يوم 16 أكتوبر القادم.

وبعد موسمين قضاهما في مولودية الجزائر سيعيش خريج مدرسة رائد القبة أول تجربة له خارج الوطن بانضمامه الى النادي الإفريقي.

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