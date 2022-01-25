نبيل معلول يعلق على تأهل تونس لربع النهائي

أخبار الكان

الكاف يحتفى بحارس غامبيا الرائع

احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “كاف” بإنقاذ وتصدي حارس مرمى جامبيا الرائع الذى حافظ على تقدم منتخب بلاده أمام غينيا ليقود العقارب لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021، للمرة الأولى في التاريخ. ونشر “كاف”، عبر حسابه على تويتر فيديو لتصدي الحارس عبر تغريدة جاء فيها :”بتلك الطريقة أنقذ بابوكار جاي حارس مرمى جامبيا مرماه من التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام غينيا ليقود العقارب لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 للمرة الأولى في التاريخ”.

واصل منتخب جامبيا صناعة التاريخ بتحقيق الفوز على منتخب غينيا بهدف نظيف، في المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب كويكونج بمدينة “بافوسام”، فى إطار مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى الأراضى الكاميرونية وتستمر حتى 6 فبراير المقبل. واستغل موسى بارو تمريرة رائعة ليقتحم منطقة جزاء غينيا ويسجل أول أهداف المباراة في الدقيقة 70، ليواصل جامبيا إبداعه فى البطولة. وحاصر لاعبو غينيا منتخب جامبيا في منطقة جزائهم في الربع ساعة الأخير في محاولة لإدراك التعادل، خاصة بعد طرد لاعب جامبيا يوسوفا إنجيه، إلا أن دفاع جامبيا وحارسه منع غينيا من معادلة النتيجة.

نجل رئيس الكاميرون يتوقع المزيد من الضحايا فى كارثة مباراة جزر القمر

توقع ناصر بول بيا، نجل رئيس الكاميرون وحاكم المنطقة الوسطى، أنه من المتوقع أن يكون هناك مزيدا من الضحايا في حادث التدافع الذي وقع قبل مباراة جزر القمر التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً وتستمر حتى السادس من شهر فيفري المقبل.

وأكد ناصر بول بيا، في تصريحات إعلامية بالكاميرون، عقب الحادث أنه يتوقع سقوط ضحايا جدد في الحادث نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها عدد كبير من الجماهير قبل المباراة.

ورجحت تقارير كاميرون أنه وقع التدافع في الوقت الذي عانت فيه الجماهير للوصول إلى استاد “باول بيا” في ياوندي لمشاهدة منتخبهم يلعب ضد جزر القمر في آخر 16 مباراة في البطولة الإفريقية. وأكد مسؤولون في مستشفى المساسي القريب إنهم استقبلوا ما لا يقل عن 40 مصابا جراء التدافع، وقالت الممرضة أولينجا برودينس: “بعض الجرحى في حالة بائسة، سيتعين علينا إجلائهم إلى مستشفى متخصص”.وحاول 50 ألف شخص حضور المباراة، بينما تبلغ سعة الملعب 60 ألف متفرج، لكن لم يكن من المفترض أن يكون ممتلئًا بنسبة تزيد على 80٪ للعبة بسبب القيود المفروضة على حجم الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت تقارير عالمية قد أشارت إلى سقوط مصابين في عملية تدافع من قِبَل الجماهير خلال خروجهم من الاستاد عقب انتهاء اللقاء الذي أقيم بحضور عشرات الآلاف من المدرجات. وتواصل وسائل الإعلام الكاميرونية تغطيتها للحادث المأساوي الذي راح ضحيته أكثر من مشجع.

إيقاف رئيس الاتحاد السودانى لكرة القدم 11 عاما

كشفت صحيفة البيان الإماراتية أن المحكمة بلجنة الأخلاقيات والقيم بالاتحاد السوداني لكرة القدم فجرت مفاجأة من العيار بعدما أصدرت حكما بحظر الدكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد السوداني من المشاركة فى أي عمل متعلق بكرة القدم لمدة 11 عاما، اعتبارا من تاريخ صدور القرار، لمخالفته القواعد الدولية الإدارية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كما علقت نشاط أسامة عطا المنان نائب رئيس الاتحاد السوداني عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 18.

الكونغولي جان جاك نادالا يدير مقابلة مصر – كوت ديفوار

عينت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، الحكم الكونغولي جان جاك نادالا، لإدارة مباراة مصر وكوت ديفوار، لحساب

الدور ثمن النهائي من كأس إفريقيا للأمم المتواصلة فعالياتها بالكاميرون. و أوضحت الهيئة الكروية الإفريقية، أنها أسندت إدارة مقابلة مصر- كوت ديفوار، لطاقم تحكيم يتكون من الكونغولي جان جاك نادالا (حكم ساحة) بمساعدة مواطنه

أوليفير ساري (مساعد أول) وسليمان علم الدين (جُزر القُمر) كمساعد ثان، والأنغولي كارفلو مارتينيز (حكم رابع). وسيتواجد على الفار الحكم الأثيوبي باملاك تثيمبا ويعاونه المكسيكي فيرناندو جيريرو، والسنغالي حاج ماليك سيمبا مساعد ثاني.

يذكر أن منتخب مصر حجز بطاقة الصعود إلى دور الـ 16 كوصيف للمجموعة الرابعة خلف نيجيريا المتصدرة، التي توقف مشوارها في البطولة يوم الأحد على يد المنتخب التونسي الذي فاز عليها في مقابلة الدور الثمن نهائي بنتيجة(1-0).

إيغوافوين يستقيل من تدريب منتخب

أعلن أوستن إيغوافوين، المدير الفني للمنتخب النيجيري استقالته من تدريب “النسور الخضراء”، عقب الهزيمة أمام تونس (0-1)، والإقصاء من كأس إفريقيا للأمم “الكاميرون 2021”. وقال إيغوافوين في تصريحات عقب المباراة: “سأعود إلى موقعي وأسمح للاتحاد الوطني لكرة القدم باتخاذ قرار بشأن ما سيحدث في الفترة المقبلة”. وأضاف: “كانت لدينا مشاكل في السرعة في التمرير، حاولنا تغيير التكتيكات لكنها لم تنجح، لم يكن يومنا، ولعبنا ضد خصم ليس سهلا”.

وتسلم إيغوافوين مهمة تدريب نيجيريا بشكل مؤقت بعد إقالة غيرنوت رور الشهر الفائت، ونجح في قيادة منتخب بلاده إلى تخطي الدور الأول من أمم إفريقيا متصدرا مجموعته بالعلامة الكاملة، قبل أن يخسر أمام تونس بهدفٍ وحيد ويغادر البطولة لأول مرة من الدور ثمن النهائي.

ومن المتوقع أن يتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو مهمة الإشراف الفني على منتخب “النسور الخضراء” في الفترة القادمة، بعد أن أعلن الاتحاد النيجيري التعاقد معه قبل انطلاق نهائيات أمم إفريقيا الحالية.

فينسنت أبو بكر يسعى لتخطى رقم حسام حسن فى كأس أمم إفريقيا

يسعى النجم الكاميرونى فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي، لمواصلة سجله التهديفى الرائع مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا فى الأراضى الكاميرونية وتستمر حتى 6 فيفري المقبل، وخاض منتخب الكاميرون مواجهة حاسمة أمام جزر القمر، مساء الاثنين، باستاد “باول بيا”، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الإفريقية. فتمكن أبو بكر من هز شباك جزر القمر ليصبح أول لاعب يسجل أكثر من 5 أهداف فى أمم إفريقيا، وذلك منذ النجم المصرى السابق حسام حسن، وبيني مكارثي حيث سجل كل منهما 7 أهداف فى بطولة عام 1998.

ويتصدر أبو بكر مهاجم منتخب الكاميرون قائمة هدافى كأس أمم إفريقيا برصيد 5 أهداف سجلها فى دور المجموعات في البطولة.

وسجل فينسينت أبو بكر 5 أهداف حتى الآن في 3 مباريات خاضها منتخب بلاده ضمن المجموعة الأولى، حيث سجل هدفين فى بوركينا فاسو وهدفين في إثيوبيا وهدف في الرأس الأخضر.

وتأهل منتخب الكاميرون متصدرا للمجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بفوزه على كل من بوركينا فاسو 2-1، وإثيوبيا 4-1، وتعادله أمام كاب فيردي 1-1، ويطمح صاحب الأرض والجمهور في الفوز لضمان الاستمرار فى المنافسة على البطولة القارية لحصد لقب أمم إفريقيا للمرة السادسة في تاريخه برقم قياسي جديد ليطارد الفراعنة أصحاب السيادة بسبعة ألقاب. بينما تأهل منتخب جزر القمر لثمن النهائى بعد التواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة غانا 3-2، وتلقي هزيمتين أمام الجابون 1-0، والمغرب 2-0، وتسجيل 3 أهداف وتلقى 5 آخرين.

نبيل معلول يعلق على تأهل تونس لربع النهائي

عبر نبيل معلول، المدرب السابق لمنتخب تونس، عن سعادته بتأهل نسور قرطاج لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على نيجيريا بهدف دون رد. ونقلت صحيفة “النهار التونسية” تصريحات المدير الفني السابق لتونس قائلا، “الحمد لله، وبتوفيق منه وإرادة من لاعبينا، فاز منتخبنا على نيجيريا وترشح إلى ربع النهائي، وأكد مرة أخرى أنه رقم صعب فى القارة السمراء”. وعمت الفرحة أرجاء الشوارع التونسية بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز بنتيجة 1-0 أمام نيجيريا، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أول أمس على ملعب “رومدي أدجيا” ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون. وحقق منتخب تونس الفوز على موريتانيا في دور المجموعات، بينما هزم أمام كل من مالي وجامبيا. وبذلك يلتقى منتخب تونس مع نظيره بوركينا فاسو في الدور ربع النهائي، بعد أن أطاح الأخير بنظيره الغابوني بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

أبو بكر يحطم “لعنة خماسية” ويهدد رقم حسام حسن

كسر الكاميروني فينسنت أبو بكر، حاجز الـ 5 أهداف في كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها بلاده. وسجل أبو بكر هدفا في الفوز على حساب جزر القمر (2-1)، بالثمن النهائي للكان.

وخطف المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، حيث يصطدم بنظيره الجامبي، الذي تجاوز غينيا بهدفه، رفع أبو بكر رصيده إلى 6 أهداف في البطولة، بعدما سجل 5 أهداف في المجموعات (2 أمام بوركينا فاسو، و2 أمام إثيوبيا، و1 أمام الرأس الأخضر). وكسر نجم النصر السعودي حاجز الـ 5 أهداف، الذي لم يتجاوزه أي لاعب منذ نسخة بوركينا فاسو عام 1998، حين تصدر المصري حسام حسن، والجنوب الإفريقي بينيدكت ماكارثي صدارة الهدافين بـ 7 أهداف. ويتصدر مولامبا نداي، مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة بالكان، عندما أحرز 9 أهداف في مصر 1974. ويعد الإيفواري لوران بوكو أول لاعب يحصل على لقب الهداف في نسختين متتاليتين (1968 و1970)، حيث أحرز 6 أهداف في البطولة الأولى و 8 في الثانية.

الكاميرون تقصي جزر القمر بشق الأنفس

التحق منتخب الكاميرون بركب المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي بكأس أمّم إفريقيا، عقب تفوقه على منافسه منتخب جزر القمر بنتيجة 2-1، بملعب أوليمبي بالكاميرون، في ثمن النهائي.

وشهدت الدقائق الأولى من الشوط الأول طرد قائد منتخب جزر القمر نجيم عبدو في الدقيقة 7، بعد العودة إلى تقنية الفيديو. وسجل توكو إيكامبي هدف الكاميرون الأول بتسديدة من داخل منطقة العمليات في الدقيقة 29، ورد منتخب جزر القمر بتسديدتين أبعدهما الحارس الكاميروني أونانا. وأضاف المنتخب الكاميروني الهدف الثاني في الدقيقة 70 سجله المهاجم فيسينت أبوبكر.

وحاول منتخب جزر القمر تقليص الفارق في الدقيقة 73، ثم الدقيقة 78 لكن تألق حارس الكاميرون أونانا حال دون ذلك، قبل أن ينجح يوسف مشينغاما في تسجيل هدف رائع عن طريق مخالفة مباشرة لجزر القمر في الدقيقة 81. وشهدت المباراة مشاركة مدافع جزر القمر شاكر الحدور في حراسة المرمى بسبب إيجابية فحوصات الكشف عن كورونا بالنسبة لحارسين وإصابة رياضية للثالث. واحتج لاعبو جزر القمر على الحكم تيسيما الذي أنهى المباراة قبل وصولها للدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، والتي أعلن عنها الحكم الرابع، ومنتخب جزر القمر يشن هجمة مرتدة سريعة، كان من الممكن أن تشهد هدف التعديل.

وبعد تأهله، يواجه المنتخب الكاميروني في ربع النهائي، منتخ جامبيا التي تفوقت على غينيا في وقت سابق بهدف وحيد. وحصل لاعب جزر القمر يوسف مشينغاما على جائزة رجل المباراة، بعد الهدف الرائع الذي سجله من كرة ثابتة.

رئيس اتحاد جزر القمر: غيّروا التعليمات بشكل مفاجئ وحرمونا من حراسنا

عبر رئيس اتحاد جزر القمر لكرة القدم سعيد علي سعيد عثمان، عن غضبه من الأسلوب الذي تعامل معه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع منتخب بلاده قبيل المباراة التي خاضها مع منتخب الكاميرون في دور الـ 16 لكأس الأمم الإفريقية، والتي انتهت ليلة أول أمس بفوز أصحاب الأرض بشق الأنفس بنتيجة 2-1. وقال سعيد عثمان في تصريحات لقنوات بي إن سبورت بعد المباراة، إنه كان يأمل بأن يشارك أحد حراس المرمى الثلاثة بالمباراة، خاصة بعد إن ظهرت نتيجة فحص كورونا الخاصة به سلبية، بعدما كانت إيجابية قبل أيام. وبين أنه فوجئ بقرار اللجنة الطبية ليلة المباراة، بضرورة خضوع اللاعبين الذين سبق وكانت نتيجتهم إيجابية للحجر لمدة 5 أيام، وهو أمر لم يكن متبع سابقا في دور المجموعات.

وأكد أنه حاول إقناع اللجنة الطبية بمشاركة الحارس الثالث الذي كانت نتيجته سلبية، ولكنهم لم يوافقوا، وهو الأمر الذي اضطر مدرب المنتخب للبحث عن لاعب من الفريق ليشغل موقع حارس المرمى، وتساءل: كيف أواجه منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور بدون حارس مرمى؟ وحول ظروف مشاركة شاكر الهدهور كحارس مرمى، وهو بالأساس يلعب بمركز المدافع، قال عثمان: توجه المدرب بسؤال للاعبين بمن يرغب بشغل موقع حارس المرمى، فتحفظ الجميع، ولم يتقدم سوى الهدهور الذي كان شجاعا في هذا الموقف ويستحق كل التحية.

مالي تخشى مفاجآت غينيا الاستوائية في ثمن نهائي الكان

يخوض منتخبا مالي وغينيا الاستوائية لقائهما في ختام مباريات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون، والأمل يداعبهما في مواصلة مشوارهما بالمسابقة القارية. وبينما يحاول المنتخب المالي، الذي ما زال يبحث عن لقبه الأول في البطولة، التأهل لدور الثمانية للمرة الأولى منذ نسخة 2013 بجنوب إفريقيا التي شهدت حصوله على المركز الثالث، يطمح منتخب غينيا الاستوائية للظهور في هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه، بعد مشاركتيه السابقتين عامي 2012 و2015.

ورغم خوض المنتخب المالي البطولة بدون نجمه المخضرم موسى ماريجا، مهاجم الهلال السعودي، الذي قرر اعتزال اللعب الدولي بعد نسخة المسابقة الماضية التي جرت بمصر عام 2019، لكنه قدم مسيرة لا بأس بها خلال مرحلة المجموعات، بعدما صعد للأدوار الإقصائية في البطولة، عقب صدارته ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

وبدأ منتخب مالي مشواره في المجموعة بالفوز 1 / 0 على منتخب تونس، قبل أن يتعادل 1 / 1 مع جامبيا في الجولة الثانية، فيما اختتم مبارياته بالدور الأول بالفوز 2 / 0 على موريتانيا يوم الخميس الماضي. ويأمل منتخب مالي في مواصلة التقدم بالبطولة، وتحقيق إنجاز يضاهي مشاركته الأبرز في أمم إفريقيا، حينما حصل على المركز الثاني في نسخة المسابقة التي جرت بالكاميرون أيضا قبل 50 عاما. ولن يكون الطريق مفروشا بالورود أمام المنتخب المالي لاجتياز عقبة منتخب غينيا الاستوائية، الذي برهن خلال مشاركته في الدور الأول للبطولة عن تواجده كأحد المنتخبات الواعدة في القارة السمراء حاليا. وتأهل منتخب غينيا الاستوائية لدور الـ 16، بعدما تواجد في المركز الثاني بالمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ورغم خسارته 0 / 1 أمام منتخب كوت ديفوار في الجولة الأولى، لكنه كان ندا حقيقيا لمنتخب (الأفيال) في اللقاء، ليأتي فوزه المباغت 1 / 0 على المنتخب الجزائري (حامل اللقب) في الجولة الثانية، ضمن أبرز مفاجآت مرحلة المجموعات، ثم اختتم مبارياته في المجموعة بالفوز 1 / 0 على منتخب سيراليون.

وستكون هذه هي المباراة الأولى التي تجمع المنتخبين بكأس الأمم الإفريقية، غير أنهما سبق أن التقيا في مباراتين بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية بنسختها لعام 2017 في الجابون، حيث فاز منتخب مالي 1 / 0 في اللقائين. يذكر أن الفائز من تلك المباراة، التي تجرى على ملعب (ليمبي ستاديوم)، سوف يلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة السنغال والرأس الأخضر (كاب فيردي).

مدرب مالاوي: نسعى لمباغتة منتخب المغرب

قال ماريو مارينيكا مدرب منتخب مالاوي، إن مواجهة المغرب في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، لن تكون سهلة. وتابع في تصريحات إعلامية: “منتخب المغرب يضم عناصر جيدة ومدربا خبيرا، لم يخسر في دور المجموعات وقدم مستويات جيدة”. وأضاف المدرب الروماني أنه سيعتمد على أسلوب يحدّ به من خطورة منتخب المغرب. وأشار: “أعرف نقاط ضعف المنتخب المغربي وسأسعى لاستغلالها من أجل مفاجأته، رغم أنه يملك نقاط قوة عديدة، أهمها خط دفاعه القوي”. وختم: “أتمنى أن يكون الحكم في المستوى، لأننا كنا ضحية أخطاء تحكيمية في المباراة الأخيرة أمام السنغال، وحرمنا من ركلة جزاء واضحة، لديّ كتيبة قوية من اللاعبين، تأهلنا رغم الظروف الصعبة التي واجهناها في الكاميرون”.

التليفزيون الكاميروني يعلن وفاة 6 مشجعين في أحداث لقاء جزر القمر

أعلن التليفزيون الكاميروني وفاة 6 مشجعين، عقب لقاء منتخبي الكاميرون وجزر القمر، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية، التي فاز بها الأسود (2-1) في عقر دارهم. وتدافعت جماهير الكاميرون لدخول ملعب أوليمبي، الذي استضاف المباراة، من أجل مساندة أصحاب الأرض وتشجيعهم. وقال التليفزيون الكاميروني: “هناك 6 حالات وفاة بجانب عشرات الجرحى، عند مدخل ملعب (أوليمبي) في العاصمة ياوندي، قبل مباراة جزر القمر”. وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بيانا رسميا أعلن من خلاله عن فتح تحقيق فيما حدث للحصول على مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وأضاف الكاف عبر بيانه: “يوجد اتصالات مستمرة مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة”. وأتم: “كلف باتريس موتسيبي رئيس الكاف، فيرون موسينجو أومبا الأمين العام، بزيارة المشجعين المصابين في مستشفى ياوندي”. وتأهل منتخب الكاميرون إلى ربع نهائي كأس الأمم، ليضرب موعدا مع غامبيا.

حسم موقف الونش من المشاركة أمام كوت ديفوار

كشف مصدر مسؤول بمنتخب مصر، موقف محمود حمدي الونش مدافع الفراعنة، من المشاركة أمام كوت ديفوار، في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وقال المصدر، في تصريح لكووورة: “الونش لن يستطيع المشاركة في مباراة كوت ديفوار، مازال لم يتعاف من إصابته بنسبة 100% ويخضع للمران التأهيلي”. وأضاف: “محمد عبد المنعم مستمر في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام كوت ديفوار، حيث يثق الجهاز الفني في قدرات اللاعب”. وأصيب الونش بشد في العضلة الأمامية خلال مواجهة غينيا بيساو في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، واستبدله الجهاز الفني بالمدافع الشاب عبد المنعم. وشارك عبد المنعم أساسيا أمام السودان في ختام مرحلة المجموعات، ونجح في تسجيل هدف الفوز، الذي قاد المنتخب لاحتلال وصافة المجموعة الرابعة، برصيد 6 نقاط.

ناجي وفايز يشيدان بأداء “هدهور جزر القمر”

أشاد المصري محمود فايز، المدرب العام لمنتخب الكونغو الديمقراطية، بالأداء الذي قدمه شاكر الهدهور ظهير منتخب جزر القمر، والذي شارك في مركز حراسة المرمى في مباراة منتخب بلاده أمام الكاميرون، بثمن نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ورغم خسارة جزر القمر 2-1، إلا أن الهدهور كسب احترام وإشادة الجميع على ما قدمه في المباراة. وعلق محمود فايز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بكل بطولة وفدائية وبراءة وعفوية، دافع عن مرماه بيده ورجله وجسمه ووجهه، وبكل ما أوتي من قوة.. لم يحصل على جائزة رجل المباراة…!! لكن العالم منحه جائزة رجل البطولة.. شاكر الهدهور”. كما علق أحمد ناحي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، وسموحة الحالي قائلاً: “هو طبعاً ليس حارس مرمى فوضع يديه وراء ظهره حتى لا تصطدم الكرة بهما، لأنه مدافع ونسي أنه حارس مرمى وقف هنا ليستخدم يديه، والله صورة الموسم حارس مرمى جُزر القُمر ضد الكاميرون”. وشهدت المباراة مشاركة شاكر في حراسة المرمى بسبب إيجابية فحوصات الكشف عن كورونا بالنسبة لحارسين وإصابة رياضية للثالث.

الكاف يحقق في أحداث مواجهة الكاميرون وجزر القمر

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بيانًا رسميًا حول واقعة تدافع الجماهير الكاميرونية، لحضور مواجهة منتخبها أمام جزر القمر، في ثمن نهائي كأس الأمم.

وفاز أسود الكاميرون على جزر القمر (2-1) بهدفين لهدف وتأهل إلى الدور ربع النهائي حيث يواجه منتخب غامبيا. وقال الكاف، في بيانه: “علم الاتحاد الإفريقي بالحادثة التي وقعت في ملعب أوليمبي، خلال مباراة أصحاب الأرض (الكاميرون) وجزر القمر الليلة”. وأضاف: “يحقق الكاف حاليًا في الموقف ويحاول الحصول على مزيد من التفاصيل حول الواقعة. ويوجد اتصالات مستمرة مع الحكومة الكاميرونية واللجنة المنظمة”. وتابع: “كلف باتريس موتسيبي رئيس الكاف، فيرون موسينجو أومبا الأمين العام، بزيارة المشجعين المصابين في مستشفى ياوندي”. وتدافعت جماهير الكاميرون لدخول ملعب أوليمبي، الذي استضاف مباراة الأسود أمام جزر القمر، من أجل مساندة الفريق وتشجيعه.

البلوشي: جزر القمر كان يستحق الرحمة أمام الكاميرون

استنكر المعلق الرياضي خليل البلوشي، خوض منتخب جزر القمر، مواجهة الكاميرون، في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، دون حارس مرمى. وتعرض حراس جزر القمر الثلاثة في القائمة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما دفع المنتخب لخوض مباراة الكاميرون بالظهير الأيسر في حراسة المرمى. وفاز منتخب الكاميرون في عقر داره 2-1 على جزر القمر، ليودع المنتخب العربي البطولة مرفوع الرأس.وقال البلوشي، في تصريح لبرنامج “الماتش” على قناة “صدى البلد”: “لأول مرة أعترف بمعنى الخسارة بشرف”.وأضاف: “ما حدث قبل المباراة يثير علامات الاستفهام حول بعض القرارات، كان لابد من وجود رحمة من اللجنة المنظمة تجاه المنتخب العربي”. وتابع: “تمنيت لو صدر قرار بمنح جزر القمر حق استدعاء حارس مرمى، للمشاركة أمام الكاميرون”. وأردف: “لو ضم جزر القمر 4 حراس مرمى ضمن القائمة، لكان من الممكن أن يتعرضوا جميعا للإصابة أيضا”.

وختم: “أونانا (حارس الكاميرون) كان نجم الشوط الثاني، وجميع منتخبات البطولة تعرضت للإصابة بكورونا عدا المنتخب الكاميروني”.

مدرب غانا يدرس نيجيريا قبل الدور الفاصل المؤهل للمونديال

كشفت تقارير صحفية أن الصربي ميلوفان راجيفاتش، المدير الفني لمنتخب غانا، يرفض الرحيل عن قيادة “البلاك ستارز” طالما أنه لم يتلق أية خطابات رسمية من الاتحاد هناك فى أعقاب الفشل فى بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً فى الكاميرون وتستمر حتى السادس من فيفري المقبل. ووفقاً لموقع “فوتبول غانا”، سجلت منتخب غانا أسوأ ظهور فى كأس الأمم الإفريقية بعد الخروج الأول منذ 2006 بعدما تذيلت المجموعة الثالثة خلف المغرب والجابون وجزر القمر. وأوضح التقرير أن المدرب الصربى ميلوفان راجيفاتش طلب مقاطع فيديو لنيجيريا قبل المباريات الحاسمة لكأس العالم 2022. من جانبها استدعت وزارة الرياضة الغانية الاتحاد الغاني للاجتماع الجمعة الماضى ووجهت اتحاد الكرة بإقالة المدرب الصربي فور الخروج من بطولة الأمم الإفريقية.

ووافق الاتحاد الغاني، من حيث المبدأ، على الانفصال عن المدرب البالغ من العمر 68 عاما. لكن وفقًا للتقارير، فإن ميلوفان راجيفاتش موجود حاليًا في غانا وما زال يشغل منصب مدرب النجوم السوداء ويعتقد معسكره أن اتحاد غانا لكرة القدم لم يسلمه بعد خطاب إقالة. وشهدت الساعات الماضية دخول حسام البدرى، المدير الفنى السابق لمنتخب مصر، دائرة المرشحين لتدريب منتخب غانا فى المرحلة المقبلة عقب خروج النجوم السوداء من الدور الأول لبطولة أمم إفريقيا. وتواصل بعض الوكلاء فى غانا مع البدرى لجس نبضه، قبل عرض الأمر على مسؤولى الاتحاد الغانى لكرة القدم.