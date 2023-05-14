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نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في تركيا: نحو دورة ثانية بين أردوغان وكليجيدار أوغلو

الشروق أونلاين
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نتائج أولية للانتخابات الرئاسية في تركيا: نحو دورة ثانية بين أردوغان وكليجيدار أوغلو
ح.م
انتخابات تركيا

تتجّه الانتخابات الرئاسية في تركيا إلى إجراء دورة ثانية في 28 ماي الجاري، بين الرئيس الحالي ومرشّح تحالف الشعب رجب طيب أردوغان، وغريمه مرشّح المعارضة كمال كليجيدار أوغلو.

فبعد فرز 94 بالمئة من أصوات الناخبين، بيّنت النتائج غير النهائية التي رصدتها وكالة الأناضول، حصول أردوغان على 49.56 بالمئة من الأصوات.

في حين حصل كليجيدار أوغلو على ما نسبته 44.71 بالمئة من أصوات الناخبين، مقابل نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة للمترشّح الثالث سنان أوغان.

وصوّت لأردوغان في الرئاسيات التركية ما يزيد عن 25 مليون ناخبا، مقابل أكثر من 23 مليون ناخبا لخصمه العلماني كليجيدار أوغلو.

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