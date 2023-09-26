قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية تتجسّد يوميا.. وسيط الجمهورية:

أكد وسيط الجمهورية، مجيد عمور، أن قرارات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي باتت تتجسّد يوما بعد يوم على أرض الواقع، مكّنت من تحقيق نتائج إيجابية في مجال القضاء على الفوارق التنموية وتجسيد برامج تنموية، تصب في إطار تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

وأبرز عمور، في لقاء مساء الاثنين بالنعامة جمعه بفعاليات المجتمع المدني ونواب الولاية في البرلمان بغرفتيه والمنتخبين المحليين، في إطار اليوم الثاني من زيارته إلى الولاية، أن دور هيئة وساطة الجمهورية، التي تعمل على المتابعة الصارمة لمدى تنفيذ تلك القرارات، يهدف إلى الإصغاء لانشغالات المواطن وحلها وحصر النقائص من أجل مواصلة تسجيل العمليات التنموية حسب احتياجات الساكنة ووفقا لطبيعة كل منطقة مع تشجيع الاستثمار والمقاولاتية وخلق الثروة.

وذكر ذات المتحدث، بأن المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية الذي وضع رؤية واقعية ودقيقة لمكامن الخلل في تسيير الشأن العام وأداء المرفق العمومي، ومكّن تجسيد قراراته وتوجيهاته من فتح آفاق جديدة أمام المواطن للاستفادة من خدمة عمومية راقية.

وتطرق عمور، في كلمته، إلى مختلف القرارات المجسّدة في الميدان ومن بينها رفع القدرة الشرائية للمواطن ورفع الأجر الشهري وإقرار منحة البطالة والرفع من قيمتها، فضلا عن توظيف حاملي شهادتي الماجيستير والدكتوراه في قطاع التعليم العالي وغير ذلك من النتائج المحققة.

وجدّد ذات المسؤول التذكير بما تجسّد من تلك الالتزامات المتعلقة بتحريك وتيرة القطاع الصناعي، من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار ورفع العراقيل البيروقراطية عن المشاريع العالقة، فضلا عن صدور قانون الاستثمار الجديد.

ومن جهة أخرى، ألح وسيط الجمهورية على ضرورة احترام اليوم المخصص لاستقبال المواطنين وإيلاء العناية لسجل شكاوى المواطنين على مستوى الإدارات العمومية، مع استغلال المنصة الإلكترونية لوساطة الجمهورية التي تسمح بتتبّع شكاوى المواطنين ونوافد إلكترونية تخص انشغالات المستثمر وتلقي الإقتراحات المتعلقة بتحسين أداء المرفق العام.