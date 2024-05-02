“نتائج إيجابية” لمهمة البحث عن الليثيوم بتمنراست وعين قزام

هذه هي المواد النادرة التي اكتشفت في العملية

ترأس وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الخميس، اجتماعا حول نتائج مهمة الاستكشاف المنجمي للبحث عن معدن الليثيوم بولايتي تمنراست وعين قزام.

وركز الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، على أهم نتائج مهمة البحث والاستكشاف عن معدن الليثيوم بالولايتين. وتحديد أهم مواقع ومؤشرات وجود المعدن، وغيره من الموارد المعدنية النادرة، بالاعتماد على المسوحات الجيولوجية.

وقد أشرف على إنجاز مهمة الاستكشاف، خبراء منجميون يتبعون للمجمّع الصيني “Ganfeng Lithium Group” ، وإطارات من الوزارة، ومن:

المجمّع الصناعي المنجمي سونارام،

والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية،

والديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي،

ووكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر.

وقدم فريق العمل الجزائري الصيني، خلال الاجتماع، عرضا مفصلا عن نتائج الاستكشاف الأولي. التي وصفت بالإيجابية، يقول بيان الوزارة.

حيث توصلت إلى مؤشرات عن وجود العديد من الموارد المعدنية والأتربة النادرة. على غرار الليثيوم، الفولفرام، التنغستان، النبليوم، والتنتالوم، وغيرها.

ودعا وزير القطاع بعد الاستماع إلى العرض، إلى استمرارية العمل لبلوغ مراحل متقدمة، ووضع خطة عمل لتجسيد مشروع ملموس للتنقيب، وتحويل خامات الليثيوم.

ويعتبر معدن الليثيوم عنصرا أساسيا في عدد من الصناعات المدنية والعسكرية الحديثة. إذ يدخل في تصنيع السيارات الكهربائية من خلال بطاريات الليثيوم. كما يعدّ مكوّنا أساسيا في: