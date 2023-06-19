نتائج استثنائية في التصدير لشركة “لافارج الجزائر”

حسب حصيلة النصف الأول من السنة الجارية

أعلنت شركة “لافارج الجزائر”، التابعة لمجموعة هولسيم السويسرية، الاثنين، عن النتائج المحققة في عمليات التصدير خلال النصف الأول من السنة الجارية، والتي وصفتها بـ “الممتازة”، مشيدة بدعم السلطات الجزائرية والتعاون الوثيق مع شركائها.

وحسب حصيلة الشركة، فإن “لافارج الجزائر” صدّرت حوالي 1.7 مليون طن من المنتجات خلال النصف الأول من السنة الجارية، بما في ذلك 39 بالمائة من المنتجات النهائية “الإسمنت”، بقيمة تجاوزت 80 مليون دولار أمريكي، وتتجاوز هذه الأرقام بكثير إيرادات التصدير للعام الماضي خلال نفس الفترة.

وجددت الشركة في بيان لها، تلقت “الشروق” نسخة منه، التذكير بما تقدمه من حلول مبتكرة في السوق المحلية على غرارCHAMIL™ECOPlanet، وهو أول اسمنت “أخضر” في الجزائر، ببصمة كربون منخفضة، وكذا تقنية “أرديا” وهي عبارة عن عزل حراري للمباني، وهي حل مبتكر يستعمل في إنجاز الطرقات.

وأضافت الشركة أنها ضاعفت من جهودها لتصدير منتوجاتها إلى أسواق جديدة أكثر تنافسية في القارات الخمس، حيث تم تنفيذ عمليات التصدير من عدة موانئ جزائرية بفضل دعم ومرافقة السلطات المركزية والموانئ والجمارك وكذا شرطة الحدود.

وللإشارة، قامت “لافارج الجزائر” في شهر مارس الماضي بأول عملية تصدير لمادة الاسمنت البترولي “ويلسيم” إلى تونس عن طريق البر، ملبية بذلك متطلبات عملائها وتنويع طرق الشحن.

وأشار بيان الشركة إلى أنه “بالرغم من السياق الدولي الصعب، تظل لافارج الجزائر مصممة على مواصلة زيادة صادراتها وتستهدف تصدير أكثر من 4 ملايين طن من منتجاتها على مدار عام 2023، ولتحقيق ذلك، سيتم تكثيف برنامج الاستثمار خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلى 18 مليون دولار استثمرت بالفعل لتعزيز إستراتيجيتها التي تركز على الاستدامة وحماية البيئة وإعطاء الأولوية لتصدير المنتجات النهائية”.

ومن بين هذه المشاريع المستدامة، بدء تشغيل محمل السفن الآلي في ميناء جن جن بطاقة تحميل تبلغ 18000 طن يوميا، كما تم بناء أرصفة ومستودعات تخزين ومنصة لوجستية مخصصة للتصدير، مع توسعة مرتقبة بحلول نهاية السنة، فضلا عن امتلاك الشركة الآن لأسطول جديد من الشاحنات عالية الكفاءة لتسهيل نقل منتجاتها.