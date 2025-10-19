-- -- -- / -- -- --
رياضة

نتائج الأندية الجزائرية في رابطة الأبطال وكأس “الكاف”

علي بهلولي
ح.م
التشكيل الأساسي لِمولودية الجزائر في مباراة الكاميرون.

خاضت 3 أندية جزائرية بعد ظهيرة ومساء الأحد، مقابلات ذهاب الدور الثاني لِمنافستَي رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”.

وتعادلت مولودية الجزائر بِهدف لِمثله، خارج القواعد أمام فريق كولومب الكاميروني. تحت إدارة حكم ساحة من جزر القمر.

وسجّل هدف “العميد” المدافع أيوب غزالة في الدقيقة الـ 85، مع تنظيم مباراة العودة بِملعب “علي لبوانت” بِالدويرة، في الـ 26 من أكتوبر الحالي على الساعة الثامنة مساءً.

وكانت شبيبة القبائل مساء الجمعة الماضية قد فازت (0-3) على المضيف اتحاد المنستير التونسي، في رابطة أبطال إفريقيا.

وتُقام مباراة العودة بِملعب “حسين آيت أحمد” بِتيزي وزو في الـ 25 من أكتوبر الحالي على الساعة السابعة مساءً.

وفي كأس “الكاف”، تعادل شباب بلوزداد بِهدف لِمثله مع المضيّف فريق حافيا كوناكري الغيني.

وسجّل هدف الشباب المدافع نوفل خاسف في الدقيقة الـ 64، بعد أن اهتزّت شباك زميله الحارس فريد شعال بِهدف غيني في الدقيقة الـ 61.

ولُعبت المباراة بِالسنيغال، لِعدم حيازة غينيا كوناكري ملاعب مؤهّلة.

أمّا اتحاد العاصمة، فقد خسر بِهدف لِصفر أمام مضيّفه فريق أكاديمية أمادو ديالو بِجيكانو الإيفواري.

وسجّل المحلّيون هدفهم في مرمى الحارس أسامة بن بوط، عند الدقيقة العاشرة.

وتصدّى حارس المرمى بن بوط بِبراعة لِركلة جزاء غينية في الشوط الثاني.

وتُجرى مواجهتا العودة للاتحاد والشباب بِالجزائر، الجمعة المقبلة.

مدرب المنتخب الجزائري للسيدات يكشف عن القائمة المعنية بمواجهة الكاميرون

حاج موسى يتألّق تسجيلا وتمريرا

“الخضر” مجبرون على لعب مباراتين قويتين في شهر نوفمبر

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام المباريات المتأخرة عن الجولة الثامنة

سليماني يسجل أول أهدافه مع كلوج الروماني (فيديو)

هذا ما قاله مساعد الناخب الوطني بخصوص وديتي “الخضر” في تربص شهر نوفمبر

