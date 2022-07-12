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الجزائر

نتائج البكالوريا.. الوزارة تحذر من منشورات كاذبة

الشروق أونلاين
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نتائج البكالوريا.. الوزارة تحذر من منشورات كاذبة
أرشيف

حذرت وزارة التربية، الثلاثاء، من منشورات متداولة حول إعلان نتائج امتحانات البكالوريا، مؤكدة أنها مجرد إشاعات، وذلك بعد تداول بيان منسوب لها حول القضية.

وحسب مصادر من الوزارة، فإن أي جديد بشأن النتائج سيتم الإعلان عنه عبر القنوات الرسمية وصفحات التواصل التابعة للوزارة.

ويوم 4 جويلية 2022، كذّب ديوان الامتحانات والمسابقات ما تمّ تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل ما يفترض أنه بيان للديوان حول موعد الإفراج عن نتائج الامتحان.

لكن ديوان الامتحانات والمسابقات نفى في بيانه أن تكون له أي صفحات رسمية على هذه المواقع.

وجاء في البيان:”بناء على ما تمّ نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة ومغلوطة، باسم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. يُعلم الديوان الجميع أنه لا يملك أي صفحة رسمية على هذه المواقع”.

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