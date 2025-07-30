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الجزائر

نتائج التحقيق حول وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية تسلّم إلى رئاسة الجمهورية

الشروق أونلاين
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نتائج التحقيق حول وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية تسلّم إلى رئاسة الجمهورية
ح.م
صور لحادث التدافع في ملعب 5 جويلية

تسلّمت رئاسة الجمهورية يوم الأربعاء، تقريرا نهائيا من لجنة التحقيق حول حادثة وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية. خلال مباراة بين مولودية الجزائر ونجم مقرة بتاريخ 21 جوان الماضي.

وجاء في بيان للرئاسة:”تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بفتح تحقيق معمّق، عقب حادث وفاة مناصرين بملعب 5 جويلية، ينهى إلى الرأي العام أن رئاسة الجمهورية تسلّمت تقريرا نهائيا من لجنة التحقيق”.

“وقد سلمت الرئاسة بدورها، التقرير النهائي للجنة التحقيق، إلى الجهات القضائية المختصة. التي عُهد لها باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”، يضيف ذات البيان.

وأسفر حادث التدافع، الذي وقع خلال مباراة تتويج المولودية بلقب البطولة الوطنية، عن وفاة 3 مناصرين. وإصابة 78 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وفق ما أفاد به بيان سابق لوزارة الصحة.

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