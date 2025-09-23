نتائج الجزائريين في الكأس السعودية

عوار وزملاؤه في فريق الاتحاد، يستهلّون بِنجاح رحلة الدفاع عن لقب الكأس المكتسب.

حجز اللاعب الدولي الجزائري حسام عوار سهرة الثلاثاء، مقعدا في ثمن نهائي الكأس السعودية بِزي نادي الاتحاد.

وفاز الاتحاد بِهدف لِصفر على فريق الوحدة من بطولة الدرجة الثانية، في مباراة الدور الـ 16.

وتابع متوسط الميدان عوار هذه المواجهة من دكة البدلاء، علما أن الدولي الجزائري وفريقه الاتحاد تذوّقا حلاوة الكأس السعودية، في النسخة الماضية.

وبِالمُقابل، ودّع المهاجم الدولي سعيد بن رحمة وفريقه نيوم السباق، بعد الخسارة بِنتيجة (1-2) أمام نادي الحزم.

وخاض بن رحمة كل أطوار هذه المواجهة، ضدّ مواطنه صانع الألعاب أمير سعيود الذي دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 77، وتأهّل لِثُمن النهائي رفقة زملائه في نادي الحزم.

وغادر المهاجم ياسين بن زية وفريقه الفيحاء السباق، بعد الخسارة بِواقع ركلات الترجيح (3-4) أمام نادي الزلفي. بعد انتهاء اللقاء بِنتيجة التعادل السلبي في الوقتَين الأصلي والممدّد.

وشارك بن زية أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة العاشرة من المرحلة الأولى الإضافية. مواجهًا مواطنه المدافع الدولي السابق عبد الجليل مديوب الذي خاض كامل أطوار المباراة، وسجّل أول هدف لِفريقه الزلفي أثناء سلسلة ركلات الترجيح، وساهم في منحه بطاقة ثمن النهائي. علما أن الزلفي ينتمي إلى الدرجة الثانية.

وأُقصي المدافع الدولي السابق عبد القادر بدران وفريقه ضمك، بعد الخسارة بِنتيجة (1-2) أمام نادي النجمة.

وحمل بدران شارة القائد، وخاض كامل فعّاليات هذه المقابلة.