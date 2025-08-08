-- -- -- / -- -- --
نتائج الجزائريين في المنافسات الأوروبية

تباينت نتائج اللاعبين الجزائريين في ذهاب الدور الثالث، للمنافسات الأوروبية لِكرة القدم.

وهكذا وفي الدوري الأوروبي، تعادل نادي باناتينايكوس اليوناي سلبا مع ضيفه شاختار الأوكراني.

وخاض المدافع أحمد توبة كامل أطوار هذه المواجهة، بِزي نادي باناتينايكوس.

ويُجرى لقاء الإياب الخميس المقبل، بِبولونيا وليس أوكرانيا وذلك لِدواعٍ أمنية.

وفي دوري المؤتمر الأوروبي، خسر فرق غيور المجري بِنتيجة (1-2) أمام المضيّف نادي أيك السويدي.

ولعب المهاجم أحمد النذير بن بوعلي كامل أطوار هذه المباراة، بِألوان فريق غيور.

بِدوره، انهزم نادي صباح من أذربيجان بِهدف دون رد خارج القواعد أمام فريق ليفسكي صوفيا البلغاري.

وشارك المدافع حكيم زدادكة أساسيا بِزي نادي صباح، قبل أن يُستبدل في الوقت بدل الضائع (د90+8).

وتُقام مواجهتا العودة بِالمجر وأذربيجان، مساء الخميس المقبل.

