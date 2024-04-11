نتائج الجزائريين في المُسابقتَين الأوروبيتَين

حضر ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين سهرة الخميس، وقائع مُنافستَي الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

وفي مباراة جوارية إيطالية بِرسم ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، فاز فريق روما بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي ميلان آسي.

وشارك متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 59، تاركا فريقه الميلان مُتخلّفا في النّتيجة بِهدف دون ردّ.

وفي الطرف المُقابل لدى نادي روما، دخل متوسّط الميدان حاسم عوّار إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 89.

وفي مواجهة أُخرى لِحساب ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، خسر فريق ليل الفرنسي بِنتيجة (1-2) خارج القواعد أمام نادي أستون فيلا الإنجليزي.

وشارك متوسّط الميدان نبيل بن طالب أساسيا بِزيّ نادي ليل، وخاض كامل أطوار هذه المواجهة. بينما غاب زميله في الفريق صانع الألعاب آدم الوناس بِداعي الإصابة.

وتُجرى لقاءات العودة في كلتا المُسابقتَين الخميس القادم.