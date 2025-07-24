نتائج الجزائريين في دوري المؤتمر الأوروبي

خاض ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين مساء الخميس، مقابلات ذهاب الدور الثاني لِمنافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتعادل فريق شارلوروا البلجيكي سلبا، خارج القواعد مع نادي هاماربي السويدي.

وخاض متوسط الميدان ياسين تيتراوري كامل أطوار اللقاء، بِزي نادي شارلوروا.

وبِالمُقابل، خسر فريق غيور المجري بِنتيجة (1-2)، بعيدا عن الديار أمام نادي بيونيك من أرمينيا.

وشارك المهاجم أحمد النذير بن بوعلي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 68. وحينها كان فريقه غيور متخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر.

وانهزم فريق ماريبور السلوفيني بِهدف دون مقابل، خارج القواعد أمام نادي بانكس المجري.

ولعب المهاجم العربي هلال سوداني كامل أطوار هذه المواجهة، بِزي نادي ماريبور.

ويُجرى شطر الإياب بِملاعب أندية شارلوروا وغيور وماريبور، في الـ 31 من جويلية الحالي.

وسبق لِسوداني وتيتراوي نيل كأس العرب 2021 بِزي المنتخب المحلّي، في حين مثّل بن بوعلي ألوان هذا الفريق دون أن يحضر وقائع المنافسة المذكورة.