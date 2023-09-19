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رياضة

نتائج الجزائريين في رابطة أبطال أوروبا

علي بهلولي
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نتائج الجزائريين في رابطة أبطال أوروبا

تباينت سهرة الثلاثاء نتائج فرق اللاعبين الدوليين الجزائريين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز فريق فينورد بِثنائية نظيفة على الزّائر نادي سلتيك الأسكتلندي، ودخل متوسّط الميدان رامز زروقي إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 73، وحينها كان فريقه الهولندي مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر.

وبات زروقي وقد خاض لِأوّل مرّة في مشواره الرياضي، مباراة في رابطة أبطال أوروبا.

وأهدر فينورد ركلة جزاء في الدقيقة الـ 65، مع طرد الحكم للاعبَين من فريق سلتيك في الدقيقتَين الـ 63 والـ 68.

وعن الفوج الخامس ذاته، تعادل نادي لاتسيو الإيطالي بـ (1-1) مع الضّيف فريق أتليتيكو مدريد الإسباني.

وفي المجموعة السادسة، خسر فريق بوروسيا دورتموند بِنتيجة (0-2) خارج القواعد أمام باريس سان جيرمان الفرنسي. في حين تعادل ميلان آسي الإيطال سلبا بِميدانه مع نيوكاسيل الإنجليزي.

ودخل المدافع رامي بن سبعيني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 76، وحينها كان فريقه الألماني مُتخلّفا في النتيجة بِثنائية نظيفة. بينما غاب متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر عن ناديه الميلاني، بِداعي الإصابة.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 4 من أكتوبر المقبل، يلعب زروقي وفريقه فينورد مع المُضيّف أتليتيكو مدريد. ويُواجه بن سبعيني وناديه دورتموند الزّائر ميلان آسي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف كلّ فوج للدور ثمن النهائي، بينما يتحوّل صاحب المركز الثالث إلى مسابقة الدوري الأوروبي، نظير إقصاء مُتذيّل الترتيب.

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