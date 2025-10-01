-- -- -- / -- -- --
نتائج الجزائريين في رابطة أبطال أوروبا

علي بهلولي
  • 61
  • 0
حضر ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين مساء الأربعاء، فعّاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لِمسابقة رابطة أبطال أوروبا.

وفاز نادي بوروسيا دورتموند بِنتيجة (4-1) على ضيفه فريق أتليتيك بيلباو الإسباني، مع مشاركة المدافع رامي بن سبعيني أساسيا في صفوف النادي الألماني.

وتعادل بايرن ليفركوزن بِنتيجة (1-1) مع الزائر فريق آيندهوفن الهولندي، مع دخول صانع الألعاب إبراهيم مازة إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 80، وحينها كان ناديه الألماني متعادلا بِهدف لِمثله.

وخسر فريق سان جيلواز بِميدانه (0-4) أمام فريق نيوكاسل الإنجليزي، وحينها لعب متوسط الميدان آدم زرقان أساسيا بِزيّ النادي البلجيكي.

وتعادل مانشستر سيتي بِنتيجة (2-2) خارج القواعد مع فريق موناكو الفرنسي، وحينها غاب المدافع ريان آيت نوري عن ناديه الإنجليزي، بِداعي إصابة على مستوى الكاحل.

وكانت أطوار هذه الجولة قد انطلقت مساء الثلاثاء، بِمشاركة فارس شعيبي وحضور أمين غويري.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي (إضغط هنا).

