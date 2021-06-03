نتائج الدكتوراه: بن زيان يصدر توضيحا جديدا

بعد تلقي مصالحه عرائض من قبل الراسبين

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخميس، أن الإعلان عن نتائج مسابقات الإلتحاق بالتكوين في الدكتوراه لا يستلزم إعداد قوائم للناجحين وأخرى للإحتياطيين، وهذا بعد العرائض التي تلقتها الوزارة من قبل الراسبين.

وأفادت الوزارة الوصية في بيان لها “نوضح مجددا أن اللوائح القانونية والتنظيمية التي تحدد كيفيات تنظيم وإجراء مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث ، لم تذكر أو تنص على أن الاعلان على نتائج المسابقات يكون من خلال إعداد قوائم للناجحين وقوائم للاحتياطيين”.

وأضافت “وإنما تم التطرق لها في المذكرة رقم 122 المؤرخة في 22 ديسمبر 2020 المتعلقة بتنظيم واجراء مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، وأيضا في دليل إجراءات تنظيم مسابقات الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث”.

وأوضحت أنها “تنص صراحة على أنّ المؤسسة تعلن عن طريق الملصقات وعبر الخط القائمة الإسمية لكامل المترشحين الذين شاركوا في الامتحانات الكتابية للمسابقة، مرتبة على اساس الجدارة وحسب التخصص، مع تبيان ملاحظة “ناجح” أو “راسب”.

مطلب إضافة مناصب بيداغوجية في الدكتوراه: بن زيان يخرج عن صمته يوم 27 أفريل

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الثلاثاء، أنه من غير الممكن الاستجابة للطلب المتعلق بإضافة مناصب بيداغوجية أخرى في الدكتوراه.

وجاء رد الوزير عبر صفحته الرسمية “فيسبوك” بعد وصول طلبات من بعض المترشحين في مسابقات الالتحاق للتكوين في الدكتوراه بإضافة مناصب بيداغوجية.

وفي هذا الصدد أوضح بن زيان أن “مسابقات الدكتوراه يخضع تنظيمها لإجراءات تنظيمية صارمة، تتضمن رأي المجالس العلمية ولجان التكوين في الدكتوراه في المؤسسات الجامعية المؤهلة ورؤساء المؤسسات الجامعية وخبراء الندوات الجهوية واللجنة الوطنية للتأهيل”.

وأضاف “أما تحديد عدد المناصب البيداغوجية فيتم من قبل لجنة التكوين في الدكتوراه حسب قدرات التأطير والإشراف (أساتذة من مصف أساتذة التعليم العالي وأساتذة محاضرين أ) وحسب طاقات الاستقبال على مستوى مخابر البحث وبالنظر كذلك إلى الوسائل والتجهيزات”.

وأشار إلى أنه “وتبعا لهذه الإجراءات والمعايير يتم إصدار قرار وزاري بعنوان كل سنة جامعية، يحدد قائمة المؤسسات الجامعية المؤهلة لضمان التكوين في الدكتوراه وكذا عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة في كل تخصص”.