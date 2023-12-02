نتائج الشطر الثاني من الجولة الثامنة

لُعبت مساء السبت ثلاث مقابلات أُخرى، من عمر الجولة الثامنة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفاز فريق جمعية الشلف بِميدانه على اتحاد سوف، وبات النّادي الأخير يتجرّع مرارة خامس هزيمة له على التوالي.

وتقاسمت شبيبة السّاورة الرّغيف مع الزّائر وفاق سطيف، بينما افتكّت شبيبة القبائل انتصارا ثمينا لمّا واجهت المُضيّف فريق مولودية وهران، وهو أوّل فوز لـ “الكناري”، بعد ثلاثة لقاءات مُتتالية بِخسارتَين وتعادل.

وكتانت هذه الجولة قد عرفت تنظيم ثلاثة لقاءات مساء الجمعة، بينما تأجّلت مقابلتان إلى تاريخ لاحق.

النتائج الفنية:

ج.الشلف 2 – ا.سوف 0

ش.الساورة 0 – و.سطيف 0

م.وهران 1 – ش.القبائل 3

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 21ن

2- ن.البارادو 14ن

3- م.البيّض 14ن

4- ش.قسنطينة 13ن

5- ج.الشلف 13ن

6- ش.بلوزداد 12ن (ناقص مقابلتَين)

7- ش.الساورة 12ن

8- ش.القبائل 11ن

9- ن.مقرة 11ن

10- و.سطيف 10ن (ناقص مقابلة)

11- ا.بسكرة 10ن (ناقص مقابلة)

12- ا.خنشلة 10ن

13- ا.العاصمة 6ن (ناقص مقابلتَين)

14- م.وهران 6ن (ناقص مقابلة)

15- ا.سوف 4ن

16- ن.بن عكنون 2ن (ناقص مقابلة)