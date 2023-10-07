نتائج العينة الثانية لفحص المنشطات تصدم بوغبا
أكّد فحص العيّنة الثانية التي طلبها لاعب نادي جوفنتوس بول بوغبا، تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون، وهي النتيجة التي تهدد مسيرة اللاعب.
ويواجه اللاعب الموقوف عن اللعب مؤقتا منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تخفض إلى النصف في حال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.
#عاجل: العينة “ب” لفحص منشطات بوغبا إيجابية أيضاً (مصدر قريب من الملف)#فرانس_برس pic.twitter.com/ozdT1Qo8YE
— فرانس برس بالعربية (@AFPar) October 6, 2023
وسقط بوغبا في فحص المنشطات الذي خضع له بعد مباراة جوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.
وطلب اللاعب إجراء تحليل آخر للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة الأولى، لكن نتائج العينة الثانية أثبتت تعاطيه المادة المحظورة.