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رياضة

نتائج العينة الثانية لفحص المنشطات تصدم بوغبا

عمر سلامي
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نتائج العينة الثانية لفحص المنشطات تصدم بوغبا
أرشيف
بول بوغبا

أكّد فحص العيّنة الثانية التي طلبها لاعب نادي جوفنتوس بول بوغبا، تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون، وهي النتيجة التي تهدد مسيرة اللاعب.

ويواجه اللاعب الموقوف عن اللعب مؤقتا منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تخفض إلى النصف في حال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.

وسقط بوغبا في فحص المنشطات الذي خضع له بعد مباراة جوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها.
وطلب اللاعب إجراء تحليل آخر للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة الأولى، لكن نتائج العينة الثانية أثبتت تعاطيه المادة المحظورة.

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