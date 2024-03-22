-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

نتائج الفصل الثاني.. وزير التربية يُعلق

الشروق أونلاين
  • 120
  • 0
نتائج الفصل الثاني.. وزير التربية يُعلق

 أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج  التلاميذ خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، كانت “حسنة”.

وأكد بلعابد، الخميس، خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن “نتائج الفصل الثاني كانت حسنة”، مشيدا في هذا الصدد بـ “مجهودات أفراد الأسرة التربوية في تحقيق هذه النتائج”.

وفي رده على  سؤال حول مشروع  القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أكد الوزير أن هذا المشروع سيأتي بـ”مكاسب جديدة”، مشيدا  بـ”الاهتمام الذي حظي به هذا المشروع من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وذكر في هذا الصدد بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري الماضي، حيث “أمر بإرجاء العرض الخاص بالقانون الأساسي و النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بغرض تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا”.

مقالات ذات صلة
انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024

انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024

مترشحو “البكالوريا” يتغيبون جماعيا وتحسّن لتلاميذ “البيام”

مترشحو “البكالوريا” يتغيبون جماعيا وتحسّن لتلاميذ “البيام”

توزيع قروض “كناك” على الموتى والمؤمَّنين

توزيع قروض “كناك” على الموتى والمؤمَّنين

آلجكس توجه دعوة للمتعاملين الاقتصاديين

آلجكس توجه دعوة للمتعاملين الاقتصاديين

الشروع في ذبح وتسويق الخراف المستوردة من رومانيا

الشروع في ذبح وتسويق الخراف المستوردة من رومانيا

البطحة الجزء 02 | الحلقة 10: من تاريخ اليوم .. اللاز ودع حياة الفقر

البطحة الجزء 02 | الحلقة 10: من تاريخ اليوم .. اللاز ودع حياة الفقر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد