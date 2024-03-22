نتائج الفصل الثاني.. وزير التربية يُعلق

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج التلاميذ خلال الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية، كانت “حسنة”.

وأكد بلعابد، الخميس، خلال رده على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن “نتائج الفصل الثاني كانت حسنة”، مشيدا في هذا الصدد بـ “مجهودات أفراد الأسرة التربوية في تحقيق هذه النتائج”.

وفي رده على سؤال حول مشروع القانون الأساسي والنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، أكد الوزير أن هذا المشروع سيأتي بـ”مكاسب جديدة”، مشيدا بـ”الاهتمام الذي حظي به هذا المشروع من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.

وذكر في هذا الصدد بالتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 18 فيفري الماضي، حيث “أمر بإرجاء العرض الخاص بالقانون الأساسي و النظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بغرض تحسين مضمونه أكثر مما هو مقترح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المعلم مرب قبل أن يكون موظفا”.