نتائج اللاعبين الجزائريين في دوري المؤتمر الأوروبي

خاض عدّة لاعبين جزائريين مساء الخميس مع أنديتهم، مقابلات ذهاب الدور ثمن النهائي من عمر منافسة دوري المؤتمر الأوروبي.

وفاز فريق نيس الفرنسي بِهدف لِصفر، خارج القواعد على نادي تيراسبول المولدافي.

وشارك متوسّط الميدان هشام بوداوي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 79، تاركا فريقه نيس مُتقدّما في النتيجة بِهدف لِصفر. بينما دخل المدافع يوسف عطال والمهاجم بلال براهيمي إلى أرضية الميدان بديلَين في الدقيقة ذاتها. في حين اكتفى الحارس تيدي بولهندي بِمتابعة المواجهة من دكّة البدلاء.

وبات عطال وقد خاض أوّل مباراة رسمية، بعد غياب دام شهرا ونصف الشهر بِداعي إصابة في الرّكبة.

وضمّت صفوف فريق نيس أيضا المهاجم بدر الدين بوعناني، الذي دخل إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 79 (المدرب ديدييه ديغارد أدخل 4 لاعبين احتياطيين دفعة واحدة وفي توقيت واحد). مع الإشارة إلى أن هذا اللاعب ساهم في حصول منتخب فرنسا لِأقلّ من 18 سنة على ذهبية ألعاب البحر المتوسّط بِوهران في الصيف الماضي، لكنّه يرغب في ارتداء زيّ “مُحاربي الصّحراء” لاحقا، مُستفيدا من لوائح “الفيفا”، كونه لم ينشط في صفوف أكابر “الديكة”.

وفي مباراة أخرى، تعادل فريق أندرلخت البلجيكي بِهدف لِمثله مع ضيفه نادي فياريال الإسباني.

وخاض المدافع عيسى ماندي كلّ أطوار هذه المباراة بِزيّ نادي فياريال، بينما دخل المهاجم إسلام سليماني إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 65، وحينها كان فريقه أندرلخت مُتعادلا في النتيجة بِهدف لِمثله.

وتنفّس ماندي الصّعداء بِإجرائه أوّل مباراة، بعد جلوسه احتياطيا في المقابلات الستّ الأخيرة لِفريقه “الغوّاصة الصّفراء”.

وفي لقاء آخر، فاز فريق وست هام الإتجليزي بعيدا عن الدّيار، بِثنائية نظيفة على نادي لارناكا القبرصي.

وصنع المهاجم سعيد بن رحمة الهدف الأوّل لِفريق “المطارق”، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الـ 36. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 60 تاركا زملاءه مُتقدّمين في النتيجة بِهدفَين لِصفر.

ويحوز بن رحمة رصيد 4 تمريرات حاسمة، فضلا عن 5 أهداف لِمصلحة فريق وست هام في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية هذا الموسم.

وفي مواجهة أخرى، تعادل فريق باشاكشهر التركي بِهدف لِمثله مع المُضيّف نادي لاغونتواز البلجيكي.

وخاض المدافع أحمد توبة كامل أطوار هذه المباراة، بِألوان فريق باشاكشهر التركي.

وتُجرى مقابلات العودة بِملاعب أندية نيس الفرنسي وفياريال الإسباني ووست هام الإنجليزي وباشاكشهر التركي، الخميس المقبل.