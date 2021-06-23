نتائج المقابلات المتأخّرة في البطولة الوطنية

أُقيمت مساء الأربعاء فعّاليات ثلاث مقابلات متأخّرة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وفازت مولودية الجزائر بِرباعية نظيفة في مباراتها الجوارية مع نادي البارادو، لِحساب الجولة الـ 22 من عمر البطولة.

وفي مباراة محلية أخرى، تغلّب نصر حسين داي بِنتيجة (2-1) على اتحاد العاصمة، ضمن إطار الجولة الـ 25 من عمر المنافسة.

وافترق شباب قسنطينة والزّائر شباب بلوزداد على نتيجة التعادل السلبي، في مباراة بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة.

وارتقى شباب بلوزداد إلى المركز الـ 3 بِرصيد 47 نقطة، وتحتلّ مولودية الجزائر الرّتبة الـ 5 بِمجموع 42 نقطة، ويملك شباب قسنطينة 40 نقطة في المركز الـ 7، ويتموقع اتحاد العاصمة في الرّتبة الـ 8 بِرصيد 39 نقطة، ويحوز نادي البارادو 34 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نصر حسين داي الرّتبة الـ 17 بِمجموع 25 نقطة.

وتنقص فريقا شباب بلوزداد واتحاد العاصمة مباراة متأخّرة.