نتائج المقابلات المتأخّرة في البطولة الوطنية

لُعبت ثلاث مقابلات متأخّرة من عمر الجولة السادسة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، مساء الثلاثاء.

وارتقت مولودية الجزائر إلى المركز الثالث، بعد فوزها بِهدف لِصفر على الجار نادي البارادو، الذي يستمرّ في هدر النقاط بعد سلسلة من النتائج الإيجابية. عكس “العميد” الذي لم يسقط في مطبّ الهزيمة للمرّة السابعة له على التوالي.

ورغم تعادله داخل القواعد أمام اتحاد بسكرة بِهدف لِمثله، إلا أن فريق شبيبة القبائل مازال لم ينهزم بعد خوضه ستّ مقابلات.

وافترق فريق جمعية الشلف مع الزائر نادي شبيبة الساورة، على نتيجة التعادل بِهدفَين في كلّ مرمى.

وباتت مولودية الجزائر تجمع 23 نقطة في المركز الـ 3، وتحوز شبيبة الساورة 21 نقطة في المركز الـ 5، وهو الرصيد ذاته لِنادي البارادو صاحب المركز الـ 6، بِسبب معيار فارق الأهداف الذي يمنح الأفضلية لِأبناء ولاية بشار (+9/+6). ويحتلّ اتحاد بسكرة الرّتبة الـ 7 بِرصيد 19 نقطة، وتتموقع شبيبة القبائل في المركز الـ 9 بِمجموع 18 نقطة، وتشغل جمعية الشلف الرّتبة الـ 14 بِرصيد 11 نقطة.

وتنقص نادي البارادو مقابلتان متأخّرتان، نظير لقاء واحد لِشبيبة القبائل. بينما لعبت الفرق الأربعة الأخرى كلّ مواجهاتها في بطولة الموسم الحالي، والمقدّرة بـ 12 مباراة.