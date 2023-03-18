نتائج امتحانات الفصل الأول.. وزير التربية يكشف (فيديو)  

أكد وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن نتائج الفصل الأول من السنة الدراسية الجارية في الأطوار التعليمية الثلاث أظهرت “تحسنا” مقارنة بالسنوات الماضية.

وأوضح بلعابد، السبت، في ندوة وطنية تقييمية وتحضير الامتحانات المدرسية دورة 2023 واستكمال التحضير للدخول المدرسي المقبل, أن نتائج الفصل الاول للمراحل التعليمية الثلاث “أظهرت تحسنا مقارنة بالسنوات الماضية, لا سيما في مرحلة التعليم الابتدائي بحيث بلغت نسبة التلاميذ الحاصلين على معدل يساوي أو يفوق 5 من 10 , 93.52 بالمائة, وهي الأحسن خلال السنوات الخمس الأخيرة”.

وبالنسبة لمادة اللغة الانجليزية التي أدرجت بداية من هذه السنة, بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ابتدائي, قال الوزير أنها حققت نتائج “ممتازة” وتحصل ما نسبته 85.28 بالمائة منهم على المعدل.

أما بخصوص مرحلة التعليم المتوسط، أكد الوزير أنه ما يقارب ثلثي تلاميذ هذه المرحلة تحصلوا على معدل يفوق أو يساوي 10 من 20 وهو ما يعادل نسبة 65.73 بالمائة, وسجلت أعلى نسبة لدى تلاميذ السنة الرابعة متوسط بنسبة 72.19 بالمائة.

وفي التعليم الثانوي أكد بلعابد أن أكثر من نصف التلاميذ تحصلوا على معدل يساوي او يفوق 20/10 , مشيرا إلى أن شعبة الفنون المستحدثة اقرارا وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية, فقد سجل تلاميذها نسبة تزيد عن 93.50 بالمائة, ممن تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 /20 .