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رياضة

نتائج تاريخية للمنتخب الوطني للكاراتي دو في الدوري العالمي بمصر

الشروق الرياضي
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نتائج تاريخية للمنتخب الوطني للكاراتي دو في الدوري العالمي بمصر
ح.م
الرياضيات المتوّجات

حقق المنتخب الوطني لرياضة الكاراتي دو نتائج تاريخية في الدوري العالمي، الذي ختم يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشادت اللجنة الأولمبية الجزائرية بحصاد ممثلي رياضة الكاراتي دو الجزائرية في هذه المنافسة، بعد حصولهم على ميدالية ذهبية وميداليتان برونزيتان، لأول مرة في تاريخ مشاركات الجزائر في منافسات الاتحاد الدولي للكاراتي.

وعادت ذهبية الجزائر في المنافسة العالمية إلى المصارعة كريمة مكاوي، في وزن 68 كلغ. بعد فوزها على اليابانية تسوباسا كاما.

كما تفوقت صيودة جهاد، في وزن 55 كلغ، على اليونانية ماريا ستولي، لتفوز بالبرونزية. في حين فاز بالبرونزية الثانية منتخب الكاتا سيدات المكوّن من دحلب ناريمان، سارة حانوتي، وسلاقجي ريان.

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