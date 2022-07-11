نتائج جد مرضية للبرنامج الخاص بعيد الأضحى

شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال" تؤكد

أكدت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” أن البرنامج الخاص الذي سطرته تفاديا لأي انقطاع في التموين بمياه الشرب بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة خلال عيد الأضحى قد أعطى “نتائج جد ايجابية”، حسب ما أفاد به بيان للشركة.

وجاء في البيان أنه “رغم الاستهلاك الكبير المُسجل منذ أولى ساعات اليوم الأول لعيد الأضحى والاستعمال المكثف لشبكات الصرف، إلا أن البرنامج الخاص الذي أعلنت عنه شركة “سيال” واعتمدته تحسباللعيد الأضحى قد أعطى “نتائج جد ايجابية فيما يخص التموين بمياه الشرب وتسيير منشآت الصرف”.

وحسب ذات المصدر فإن الإستراتيجية الشاملة للتموين بمياه الشرب خلال عيد الأضحى تميزت بإنتاج إجمالي 1.100.000 متر مكعب/ يوم بالنسبة لولاية الجزائر العاصمة و216.000 متر مكعب/ يوم بالنسبة لولاية تيبازة مع امتلاء أمثل للصهاريج بسعة 1.000.000 متر مكعب، وذلك بغرض الاستجابة للاستهلاك الكبير المسجل خلال العيد والذي فاق ضعف الاستهلاك العادي للعائلات.

وتشير شركة “سيال” إلى أن عملية توزيع الماء انطلقت خلال أول أيام العيد في حدود الساعة الرابعة صباحا (4:00) وسُجلت ذروة الاستهلاك ابتداء من الساعة 7.30 إلى غاية 12:00.

“وتمت مراقبة الإنتاج والتوزيع من مركز التحكم عن بعد، حيث تم وضع وحدة مركزية مشكلة من إطارات عليا ومهندسين للإشراف على جميع العمليات، اعتمادا على البيانات التقنية المرسلة من محطات الإنتاج وهياكل التخزين ومستشعرات الضغط، وكذا طلبات الزبائن الواردة في مركز الاتصال الهاتفي عبر الخط 1594 وعلى شبكات التواصل الاجتماعي”، يوضح البيان.

وسمح هذا التنظيم “الصارم” بتعبئة الفرق التشغيلية من أجل استباق تشغيل الصمامات، قصد تعزيز التموين بمياه الشرب إلى الطوابق العليا في بعض الأحياء التي سجلت انخفاضا طفيفا في الضغط بكل من درارية ودالي ابراهيم والعاشور وعين المالحة وجسر قسنطينة.

وأوضح البيان أنه “سرعان ما استقر الوضع بعد تدخل الفرق التقنية”، مشيرا إلى أن التسيير “الأمثل” لبرنامج التوزيع الذي تم إعداده هذه السنة برز من خلال الانخفاض الكبير في عدد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصال عبر الخط “1594”، أي -15 بالمائة مقارنة بسنة 2021 و -65 بالمائة مقارنة بسنة 2020.

وتم تنفيذ تدخلات على شبكة الصرف الصحي ومحطات الرفع من طرف الفرق العملياتية، من أجل تجنب أية فيضانات محتملة لمياه الصرف الصحي على الطريق العام في بعض الأحياء (في بئر خادم مثلا أو تسالة المرجة).