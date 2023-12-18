نتائج قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا

أجريت الاثنين، قرعة ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية،

وسيواجه بطل النسخة السابقة مانشستر سيني، نادي كوبنهاغن الدنماركي، فيما سيواجه ريال مدريد، نادي لايبزيغ الألماني، أما نادي برشلونة فيواجه نادي نابولي الإيطالي، وأوقعت القرعة نادي باريس سان جيرمان في مواجهة ريال سوسيداد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في 13- 14 و 20- 21 فيفري، بينما تلعب مباريات الإياب في 5-6 و12-13 مارس.

نتائج قرعة ثمن النهائي:

بورتو – أرسنال

نابولي – برشلونة

باريس سان جيرمان – ريال سوسييداد

إنتر ميلان – أتليتيكو مدريد

هيندوفن – بروسيا دورتموند

لاتسيو – بايرن ميونيخ

كوبنهاغن -مانشستر سيتي

لايبزيغ – ريال مدريد