نتائج كارثية ترهن مستقبل طلبة المدرسة العليا للرياضيات

الاتحاد الطلابي الحر يطالب بن زيان بالتدخل

قررت إدارة المدرسة العليا للرياضيات إعادة توجيه ما يقارب 94 طالب من بين 172 مسجلا في أول دفعة من المتحصلين على البكالوريا بمعدل 17 فما فوق، إلى مؤسسات تعليم عالي أخرى بعد رسوبهم بسبب المواد الاقصائية.

ففيما كانت تعول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على المدرسة العليا للرياضيات كقطب امتياز لتكوين الطلبة الأوائل الناجحين في بكالوريا 2021 ، فقد تحولت التجربة في سنتها الأولى إلى كابوس يطارد الطلبة المتفوقين في مسارهم الجامعي، بعدما اصطدموا بواقع القوانين الداخلية التي تفرض معدلا صارما للانتقال مع تفعيل المواد الإقصائية، وهو ما دفع الطلبة لمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أجل التدخل وعدم تحميلهم أخطاء في تسيير المدرسة.

ويشدد الطلبة بضمان توجيه جيد سواء للطلبة الناجحين أو الراسبين مع إعطاءهم إمكانية الالتحاق بالمدارس العليا الأخرى حسب اختيارهم ومعدل البكالوريا.

وناشد المعنيون وزير القطاع منحهم استثناء كونهم الدفعة الأولى مع خفض النقطة الإقصائية، ومنحهم فرصة ثانية سواء بالحق في الامتحانات الاستدراكية أو دراسة حالات.

وفي السياق دعا الأمين العام للاتحاد الطلابي الحر محمد الهادي زمولي وزير التعليم العالي من أجل التدخل لإنقاذ طلبة المدرسة العليا للرياضيات باعتبار أن الموسم الجامعي 2021/2022 الموسم الأول للمدرسة العليا للرياضيات ضمن قطب الامتياز يسيدي عبد الله حيث كان الرهان قائما لإنجاح هذا القطب يقول- وهذه التخصصات التي التحق بها نخبة الطلبة من مختلف ربوع الوطن بمعدلات تفوق 20/17 كحد أدنى، مشيرا إلى أن التحديات أمام الدفعة الأولى كانت كبيرة بحكم حداثة المدرسة والقطب بصفة عامة حيث سلم غير مكتمل الأشغال خاصة على مستوى الأحياء الجامعية أين عانى الطلبة من عديد المشاكل والنقائص، في المقابل طبيعة التكوين الذي يحتاج جهد وتركيز كبيرين في ظروف ملائمة ومريحة.

وذكر ممثل الاتحاد الطلابي الحر بأن الطلبة فوجئوا بنتائج كارثية للدفعة الأولى، حيث أنه من أصل حوالي 172 طالب تم إعادة توجيه حوالي 94 طالب، من بينهم حوالي 51 طالب متحصل على معدل يساوي أو يفوق 10/20 بسبب نقطة اقصائية أقل من 08/20، في حين سيستفيد من الامتحان الاستدراكي فقط الطلبة المتحصلين على معدل يساوي أو يفوق 10/20 مع مقياس واحد بنقطة أقل من 10/10 وتساوي أو أكبر 08/10، هذه القوانين يقول التي لم تعلن عنها الإدارة حسب طلبة المدرسة إلا بتاريخ 03 جويلية 2022 ما يعتبر إجحافا في حقهم بتغييب النصوص القانونية.

وطالب زمولي وزير التعليم العالي التدخل لإنقاذ الدفعة الأولى للمدرسة من خلال عمل استثناءات تراعي خصوصية الدفعة الأولى وظروف انطلاقة المدرسة مع ضمان إعادة توجيه يتيح للطلبة المعنيين الالتحاق بالتخصصات المناسبة لمستوياتهم.