نتائج كارثية في الفروض.. والسبب كورونا والانقطاع الدراسي

أساتذة يلجؤون إلى التقويمات لاستدراك الضعف

أفرزت النتائج الأولية لفروض الفصل الدراسي الثاني تراجعا ملحوظا في التحصيل الدراسي للتلاميذ بالأطوار الثلاثة ، بسبب انقطاعهم عن الدراسة لفترة 17 يوما، بالإضافة إلى إصابة عدد كبير منهم بفيروس كورونا، إذ لم تتجاوز نسبة المتعلمين الذين تحصلوا على المعدل 15 بالمائة، الأمر الذي دفع بالفريق البيداغوجي إلى الاستنجاد “بالتقويمات” لاستدراك الضعف المسجل في النتائج، ومن ثم الشروع في تحضيرهم نفسيا وبيداغوجيا لاجتياز اختبارات الفصل الثاني والامتحانات المدرسية الرسمية، وفق ما أكدته مصادر موثوقة لـ”الشروق”.

برمجة اختبارات الفصل الثاني في فترة مغلقة من 20 إلى 24 مارس

وشكلت نتائج فروض الفصل الدراسي الثاني صدمة لدى الفريق التربوي والإداري والتلاميذ أنفسهم، إذ وردت علامات أغلبهم في جميع المواد كارثية، إلى درجة أن البعض منهم قد تحصل على نقاط ضعيفة جدا تراوحت بين 1 و2 و3 من 20 خاصة في مواد الرياضيات والفرنسية والتاريخ والجغرافيا، في حين لم تتجاوز نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل في جميع المواد 15 بالمائة، باستثناء التلاميذ النجباء الذين حافظوا على مراتبهم الأولى.

وأرجع الأساتذة ضعف النتائج مقارنة بنتائج الفصل الدراسي الأول إلى انقطاع التلاميذ عن الدراسة بشكل مفاجئ لمدة 17 يوما جراء الارتفاع الكبير آنذاك في عدد الإصابات بفيروس كورونا، خاصة أنه لم يتم استغلال “فترة التوقف” لا في الدراسة ولا في المراجعة، بالإضافة إلى تسجيل إصابة عدد كبير من التلاميذ بالوباء، الأمر الذي أثر سلبا على تحصيلهم الدراسي وعلى نفسيتهم، إذ لم تعد لديهم القدرة على الحفظ واستيعاب الدروس. الأمر الذي يستدعي التدخل العاجل للقائمين على الوزارة لمعالجة الاختلالات واستدراك النقائص.

وأفادت مصادر “الشروق”، بأن الأساتذة وبعد التنسيق مع المفتشين ورؤساء المؤسسات التربوية قد قرروا اللجوء إلى التقويمات لاستدراك الضعف في النتائج، مما سيترتب عنه الرفع في المعدلات، بتقييمهم تقييما شاملا من خلال “المواظبة” وحسن السلوك في القسم، بالإضافة إلى تقييمهم عن طريق الوظائف والبحوث والأعمال المنزلية المنجزة من قبلهم، على أن يتم منحهم علامات تضاف للنقاط المحصل عليها في الفروض المحروسة، ليتم البدء في تحضيرهم نفسيا وبيداغوجيا للمرحلة المقبلة.

وسيجتاز التلاميذ اختبارات الفصل الدراسي الثاني في فترة مغلقة لا تتجاوز أربعة أيام، وذلك ابتداء من تاريخ 20 إلى 24 مارس الجاري، ليتم تحضيرهم لاجتياز الامتحانات التجريبية “البيضاء” التي ستنطلق عبر مؤسسات الوطن بدءا من الـ15 ماي المقبل بالنسبة لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، في حين تم تحديد 22 ماي لإجراء اختبارات الفصل الدراسي الثالث لتلاميذ باقي المستويات.