نتائج مذهلة لـ “فيات” الجزائر وهذه حصيلة 12 شهرا

ستيلانتيس تحتفل بعام من نشاط العلامة الايطالية وتؤكد

قرابة 100 ألف سيارة جديدة و50 وكيلا معتمدا عبر 30 ولاية

كشفت ستيلانتيس العالمية للسيارات عن حصيلة نشاط فيات بالجزائر بعد 12 شهر من استئناف نشاطها رسميا، وشددت على العلامة الايطالية حققت نتائج مذهلة، وأكدت على أن المجموعة ملتزمة وبشكل عميق بتطوير قطاع السيارات في البلاد.

وبلغت المركبات التي استوردتها فيات الجزائر خلال عام من نشاطها نحو 100 ألف سيارة، وشبكة توزيع ناهزت 50 وكيلا عبر 30 ولاية، ما جعل منها الرقم واحد في سوق السيارات الجديدة بالجزائر.

في هذا السياق ذكر سمير شرفان، وهو المدير التنفيذي للعمليات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمجموعة ستيلانتيس العالمية للسيارات، في منشور له مساء الجمعة على حسابه الرسمي على شبكة “لنكاد إن”، وعلق بالقول “لقد ظهرت النتائج..يا له من عام لـ “فيات” في الجزائر!”.

وذكر مسؤول ستيلانتيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأن هذا الأسبوع يتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق علامة فيات في الجزائر، واعتبر بان النتائج المحققة خلال 12 شهرا من النشاط كانت مبهرة.

وفي التفاصيل كشف شرفان بأن فيات الجزائر استوردت ما يقارب 100 ألف مركبة جديدة خلال 12 شهرا من النشاط، وتحديدا 97 ألف سيارة جديدة، موضحا بأن معدل رضا الزبائن على خدمات العلامة الايطالية وأيضا خدمات ما بعد البيع بلغ 90 بالمائة.

وأشار سمير شرفان إلى أن العلامة الايطالية تحوز الآن على 50 وكيلا معتمدا عبر 30 ولاية جزائرية بنسبة تغطية تقدر بـ 76 بالمائة.

وذكر المسؤول ذات بمجموعة ستيلانتيس أنه فيات وظفت 1124 شخصا لعملياتها التجارية، واستفادوا من 18 ألف و600 ساعة تكوين، في حين جرى توظيف 650 شخصا لمصنعها بولاية وهران، وبلغت ساعات التكوين التي استفادوا منها 95 ألف ساعة.

واعتبر مسؤول العمليات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بـ ستيلانتيس أن فيات صارت اليوم الفاعل الأول في سوق السيارات بالجزائر، وشدد على أن “المجموعة ملتزمة وبشكل عميق بتطوير قطاع السيارات في الجزائر”.

وشدد شرفان على أن ستيلانتيس “بصدد الوفاء بوعودها لرسم معالم مستقبل صناعة السيارات في الجزائر، والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد، وتدريب مهنيين محليين ذوي المهارات عالية وتقديم قيمة مذهلة لزبائننا الجزائريين”.

وفي رده على تعليقات أحد المتابعين على المنشور، الذي اعتبر أن فيات هي الرابحة من هذا المشروع وليست الجزائر، شدد شرفان على أن أكثر من 40 ألف سيارة سيتم إنتاجها في مصنع فيات بالجزائر خلال 2024، وسيصل العدد إلى 90 ألف في 2026 مع إطلاق أعمال تشكيل الصفائح المعدنية والطلاء والتلحيم وغيرها، بنسبة إدماج محلي ستصل إلى 35 بالمائة، فضلا عن استثمارات بـ 200 مليون يورو وآلاف مناصب العمل، وعشرات المناولين ومئات الآلاف من ساعات التكوين.

وقبل أيام أعلنت المجموعة ذاتها مالكة علامة فيات الايطالية، ‏رسميا بداية توسيع مشروع مصنعها بطفراوي بولاية وهران من خلال دخول ‏تنفيذ المرحلة الثانية منه قبل الموعد المحدد لها بسنتين، والتي تتضمن تلحيم هياكل ‏المركبات وعمليات الطلاء، وأكدت على أن الجزائر ستصبح مركزا لصناعة ‏السيارات ومنصة تصدير إلى كامل منطقة إفريقيا والشرق والأوسط.‏

ووفق المجموعة فإن هذه التوسعة ‏‏”تهدف إلى دمج ورشات الطلاء وتلحيم هياكل السيارات، وستزيد من معدل ‏الإدماج المحلي وتعزيز فرص العمل في هذا القطاع، وخلق ما يصل إلى 2000 ‏فرصة عمل جديدة، والمساهمة في تطوير صناعة السيارات الجزائرية”.

وسيسمح تنفيذ المرحلة الثانية من مصنع طفراوي بزيادة ‏الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 90 ألف سيارة بحلول عام 2026.