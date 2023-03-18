نتائج مشجعة بأقسام البكالوريا و”البيام” وممتازة بالابتدائي في الإنجليزية

أعلن عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية بأن تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي قد تمكنوا من إحراز نتائج مرضية في مادة اللغة الإنجليزية، المدرجة لأول مرة بمرحلة التعليم الابتدائي، حيث إن نسبة 85.28 بالمائة منهم، قد تحصلوا على المعدل، بالمقابل فقد استطاع تلاميذ الرابعة متوسط وأقسام الخامسة ابتدائي من تحقيق نتائج وصفت بالمشجعة.

وخلال ندوة وطنية خصصت لتقييم الفصل الدراسي الأول، بمقر وزارة التربية الوطنية بالمرادية الجزائر، سلط المسؤول الأول عن القطاع، الضوء على نتائج تلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي في مادة اللغة الإنجليزية، كونها أدرجت بمرحلة التعليم الابتدائي لأول مرة، إذ أعلن بأن نسبة 85.28 بالمائة منهم قد تمكنوا من افتكاك المعدل بحصولهم على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، وهي نتائج تبعث على التفاؤل وتعد مؤشرا إيجابيا لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل، فيما أكد على أن خبراء ومختصين قد تكفلوا بتأطير وتكوين أساتذة مادة اللغة الإنجليزية، وجميعهم يتوفر على شهادة جامعية “ليسانس في التخصص”، ويمتلكون مستوى جيدا، على أن تستمر عملية تكوينهم على مدار السنة الدراسية الجارية، فيما لفت إلى أن الوزارة تولي أهمية بالغة لملف توظيف الأساتذة خريجي المدراس العليا تطبيقا لقوانين الجمهورية سارية المفعول.

وفي نفس السياق، جدد وزير التربية الوطنية تأكيده على أن الدخول المدرسي المقبل 2023/2024، سيشهد إدراج مادة اللغة الإنجليزية بأقسام السنة الرابعة من التعليم الابتدائي، تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدد في عديد المناسبات، على ضرورة الارتقاء بتدريس المواد اللغوية.

وبخصوص النتائج المحققة في “شعبة الفنون”، المستحدثة هذه السنة الدراسية، والتي أضيفت لباقي الشعب الست، أعلن الوزير بلعابد بأن تلاميذ أقسام الثانية ثانوي، قد تمكنوا من تحقيق نتائج مرضية جدا وممتازة تبعث فعلا على التفاؤل، بتحصيل نسبة 93.50 بالمائة منهم على المعدل أي 10 من 20 فما فوق، فيما أشار في نفس الإطار إلى أن أول امتحان لشهادة البكالوريا في الشعبة ذاتها، سيبرمج خلال الموسم الدراسي المقبل 2023/2024، على اعتبار أنه خلال الدخول القادم سيتم تنصيب الشعبة بأقسام الثالثة ثانوي، تطبيقا لتوجيهات وتعليمات الرئيس تبون.

كما عرض الوزير بالتفصيل نتائج التلاميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، إذ أعلن بأن نسبة التلاميذ الذين تحصلوا على المعدل بمرحلة التعليم الابتدائي قد بلغت 93.32 بالمائة، وهي أحسن نسبة مسجلة منذ خمس سنوات، في حين أن نسبة 97.35 بالمائة من تلاميذ الخامسة المعنيين باجتياز امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، قد تمكنوا من افتكاك المعدل، بارتفاع قدر بـ4 نقاط مقارنة بالنتائج المحققة في السنة الفارطة.

وبشأن النتائج الدراسية المسجلة بمرحلة التعليم المتوسط، كشف بلعابد بأن ما يقارب ثلثي التلاميذ قد تحصلوا على المعدل، أي ما يعادل نسبة 65.73 بالمائة، في حين سجلت أكبر نسبة للمتحصلين على المعدل في السنة الرابعة، بافتكاك نسبة 72.19 بالمائة من المترشحين لاجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط للدورة المقبلة، على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.

وفي مرحلة التعليم الثانوي، أفاد الوزير بلعابد بأن أكثر من نصف تعداد تلاميذ أقسام الأولى والثانية والثالثة، قد تحصلوا على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20، فيما شدد على أن المطلوب في الوقت الحاضر هو المثابرة والعمل للحصول على أحسن النتائج خلال ما تبقى من الموسم الدراسي الجاري، من خلال إبراز التفوق والنجاح.