نتائج مقابلات أندية البطولة وأخبار أخرى

خاضت بعض أندية البطولة الوطنية لِكرة القدم، الأربعاء، مقابلات ودّية. في انتظار استئناف منافسة حظيرة النخبة لاحقا.

ومعلوم أن البطولة الوطنية مُتوقفّة منذ أواخر ديسمبر الماضي، بِسبب تنظيم بلادنا لِمنافسة “الشان” إلى غاية الـ 4 من فيفري المقبل.

وخسر شباب بلوزداد بِنتيجة (1-2) أمام مستقبل المرسى التونسي، في حين تعادلت مولودية الجزائر مع النصر الليبي بِهدف لِمثله، بينما فازت شبيبة القبائل على الفريق الاحتياطي لِنادي شاختار الأوكراني بِثنائية نظيفة.

ويُعسكر الشباب والمولودية بِتونس، بينما تُجري الشبيبة تربّصا بِتركيا.

ويغيب 13 لاعبا عن تربّص شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، لِمشاركتهم مع المنتخب الوطني المحلّي في “شان” 2023.

ويخوض وفاق سطيف مباراة تحضيرية مع مولودية البيض هذه الخميس، فيما انطلق، الأربعاء، تربّص شبيبة الساورة. عِلما أن الفرق الثلاثة تُعسكر بِالعاصمة.

وعاد لاعبو مولودية وهران، الأربعاء، إلى أجواء التدريبات. بعد إضراب دام قرابة شهر من الزّمن، بِسبب عدم نيل المستحقّات المالية.

والتزم والي ولاية وهران سعيد سعيود بِتحييد العائق المالي، وهو القرار الذي شجّع اللاعبين على إيقاف نزيف الأزمة.