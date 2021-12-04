نتائج مقابلات البطولة الوطنية

لُعبت مساء السبت أربع مقابلات، من عمر الجولة السادسة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

ه.شلغوم العيد 0 – ا.العاصمة 0

ش.بلوزداد 1 – ن.حسين داي 0

ن.مقرة 0 – و.سطيف 2

م.وهران 1 – أ.الأربعاء 1

وكانت هذه الجولة قد عرفت إجراء مقابلتَين بعد ظهيرة الجمعة، بينما تُجرى المقابلات الثلاث المتبقية في تاريخ لاحق.

وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:

1- أ.المدية 13ن

2- ا.بسكرة 12ن (ناقص مقابلة)

3- ن.البارادو 12ن (ناقص مقابلة)

4- ا.العاصمة 11ن

5- ش.قسنطينة 11ن

6- ش.بلوزداد 11ن

7- و.سطيف 10ن

8- ن.حسين داي 9ن

9- م.الجزائر 8ن (ناقص مقابلة)

10- ش.الساورة 7ن (ناقص مقابلتَين)

11- م.وهران 5ن

12- س.غليزان 5ن

13- ش.القبائل 4ن (ناقص مقابلتَين)

14- أ.الأربعاء 4ن

15- ج.الشلف 3ن (ناقص مقابلة)

16- ه.شلغوم العيد 3ن

17- و.تلمسان 3ن

18- ن.مقرة 1ن