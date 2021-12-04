نتائج مقابلات البطولة الوطنية
لُعبت مساء السبت أربع مقابلات، من عمر الجولة السادسة لِبطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.
وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:
ه.شلغوم العيد 0 – ا.العاصمة 0
ش.بلوزداد 1 – ن.حسين داي 0
ن.مقرة 0 – و.سطيف 2
م.وهران 1 – أ.الأربعاء 1
وكانت هذه الجولة قد عرفت إجراء مقابلتَين بعد ظهيرة الجمعة، بينما تُجرى المقابلات الثلاث المتبقية في تاريخ لاحق.
وتشكّل جدول الترتيب كالتالي:
1- أ.المدية 13ن
2- ا.بسكرة 12ن (ناقص مقابلة)
3- ن.البارادو 12ن (ناقص مقابلة)
4- ا.العاصمة 11ن
5- ش.قسنطينة 11ن
6- ش.بلوزداد 11ن
7- و.سطيف 10ن
8- ن.حسين داي 9ن
9- م.الجزائر 8ن (ناقص مقابلة)
10- ش.الساورة 7ن (ناقص مقابلتَين)
11- م.وهران 5ن
12- س.غليزان 5ن
13- ش.القبائل 4ن (ناقص مقابلتَين)
14- أ.الأربعاء 4ن
15- ج.الشلف 3ن (ناقص مقابلة)
16- ه.شلغوم العيد 3ن
17- و.تلمسان 3ن
18- ن.مقرة 1ن