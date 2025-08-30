-- -- -- / -- -- --
نتائج مقابلات البطولة الوطنية

أوّل انتصار لِاتحاد خنشلة.

لُعبت مساء السبت ثلاث مقابلات، بِرسم الجولة الثانية من عمر بطولة القسم الوطني الأول لِكرة القدم. 

وحقّق اتحاد خنشلة فوزا ثمينا في الشلف أمام الجمعية المحلية بِنتيجة (1-2)، وفاز ترجي مستغانم بِثنائية نظيفة على الزائر شباب قسنطينة، مثلما تغلّب شباب بلوزداد بِهدف لِصفر على جاره نادي البارادو.

وتألّق مهاجم المنتخب الوطني المحلي عبد النور بلحسيني، بِتسجيل هدف شباب بلوزداد في أول مباراة رسمية له، بعد أن كان يرتدي زي نادي شباب قسنطينة.

وشهدت هذه الجولة إقامة ثلاث مواجهات مساء الجمعة، على أن تُجرى آخر مقابلتَين هذا الأحد.

وتشكّل جدول الترتيب مُؤقّتا على النّحو التالي:

