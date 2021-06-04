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رياضة

نتائج مقابلات ربع نهائي كأس الرابطة

علي بهلولي
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نتائج مقابلات ربع نهائي كأس الرابطة

لُعبت مساء الجمعة ثلاث مقابلات، بِرسم الدور ربع النهائي من عمر منافسة كأس الرابطة لكرة القدم.

وأسفرت هذه المقابلات عن إقصاء شبيبة الساورة، بعد فشلها في اجتياز عقبة نجم مقرة. مقابل تأهّل شبيبة القبائل واتحاد العاصمة على حساب اتحاد بسكرة وأولمبي المدية، على التوالي.

وتُجرى هذا السبت على الساعة الخامسة مساءً، آخر مباراة بِرسم الدور ربع النهائي، وتجمع مولودية وهران بِالزّائر وداد تلمسان، فوق أرضية ملعب “أحمد زبانة”.

نتائج مقابلات الدور ربع النهائي:

ن.مقرة 2 – ش.الساورة 1

ا.العاصمة 1 – أ.المدية 0

ا.بسكرة 0 – ش.القبائل 2

م.وهران – و.تلمسان (تُجرى هذا السبت).

مقابلتا الدور نصف النهائي بِملعبَي الفريقَين المذكورَين أوّلا، الثلاء المقبل:

ا.العاصمة – ن.مقرة

ش.القبائل – الفائز من مقابلة مولودية وهران ووداد تلمسان

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