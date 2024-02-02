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رياضة

نتائج مقابلات كأس الجزائر

الشروق الرياضي
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نتائج مقابلات كأس الجزائر

خرج اتحاد سوف مُبكّرا من سباق كأس الجمهورية مساء الجمعة، عِلما أن النادي ينتمي إلى بطولة القسم الوطني الأوّل.

وخسر اتحاد سوف بِميدانه (1-3) أمام نجم بن عكنون، بِرسم الدور الـ 32 لِمسابقة كأس الجمهورية. عِلما أن هذه المحطّة شهدت دخول أندية القسم الأوّل إلى المضمار.

وبِالمُقابل، عاد حامل الكأس فريق جمعية الشلف من باتنة إلى الونشريس بِبطاقة التأهّل، بعد اجتيازه عقبة أمل بريكة، الذي ينتمي إلى قسم ما بين الجهات (الدرجة الثالثة).

بِدورها، تأهّلت فرق مولودية الجزائر ووفاق سطيف ونادي البارادو، للدور الـ 16.

وتُجرى باقي اللّقاءات هذا السبت والإثنين المقبل، بينما تأجّلت مباراة القمّة بين شبيبة القبائل والزّائر شباب بلوزداد إلى موعد لاحق غير مُعلن عنه.

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