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رياضة

نتائج مقابلات مُنافسي “الخضر”

علي بهلولي
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نتائج مقابلات مُنافسي “الخضر”
ح.م
لقطة من مباراة أنغولا (بِاللّباس الأصفر) والبحرين.

على غرار المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم، خاض منافسوه في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 بِكوت ديفوار، مقابلات ودّية.

وأقام “الخضر” معسكرا إعداديا بِالطوغو، بينما أجرت أنغولا وبوركينا فاسو تربّصا بِالإمارات، وبرمجت موريتانيا تحضيراتها بِتونس.

وجاءت نتائج المقابلات الودّية لِكلّ منتخب كالتّالي:

الجزائر 3 – المحلّي الطوغولي 0

الجزائر 4 – البورندي 0

أنغولا 0 – الكونغو الديموقراطية 0

أنغولا 3 – البحرين 0

إيران 2 – بوركينا فاسو 1 (لُعبت بِإيران)

بوركينا فاسو 2 – الكونغو الديموقراطية 1

تونس 0 – موريتانيا 0

ويستهلّ رجال النّاخب الوطني جمال بلماضي المنافسة الإفريقية سهرة الإثنين المقبل، بِمواجهة أنغولا.

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