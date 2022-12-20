نتاتج مقابلات كأس الجزائر

احتفال لاعبي وفاق سطيف بِهدف مُسجّل في مرمى هلال شلغوم العيد.

انْتُظمت بعد ظهيرة الثلاثاء أربع مقابلات مُتأخّرة، تندرج ضمن إطار الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس الجزائر.

ولم يجد وفاق سطيف عناءً يُذكر واجتاز عقبة الضيف هلال شلغوم العيد، مثلما تأهّل ناديَي البارادو واتحاد خنشلة من حظيرة النّخبة، وأيضا شباب جيجل من القسم الثالث.

وجاءت نتائج المقابلات على النّحو التالي:

و.سطيف 6 – ه.شلغوم العيد 0

ا.خنشلة 1 – م.تغنيف 0 بعد الوقت الإضافي / نادي مثالية تيغنيف (معسكر) ينتمي إلى الدرجة الثالثة.

ن.البارادو 2 – و.مستغانم 2 / تأهّل البارادو بِواقع ركلات الترجيح (2-1)، مع الإشارة إلى أن الوداد ينتمي إلى القسم الثاني.

ش.جيجل 3 – ا.تبسة 2 / الفريقان ينتميان إلى الدرجة الثالثة.

مقابلات الفرق الأربعة المتأهّلة في الدور الـ 16 لِمنافسة الكأس، مع تنظيمها بِملاعب الأندية المذكورة أوّلا في تاريخ لاجق:

ن.البارادو – ش.قسنطينة

و.سطيف – ش.الساورة

ا.خنشلة – الفائز من مقابلة اتحاد العاصمة واتحاد مغنية (لم تُلعب بعد).

ش.جيجل – ا.عنابة