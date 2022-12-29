نتانياهو يعين مهندس اتفاقيات التطبيع مع العرب وزيرا للخارجية

عين رئيس وزراء الكيان الصهيوني المكلف، بنيامين نتانياهو، مهندس اتفاقيات التطبيع مع العرب ايلي كوهين وزيرا للخارجية.

وأوضحت وسائل إعلام دولية، أن نتانياهو قرر الخميس تعيين، وزير الاستخبارات السابق، إيلي كوهين، الذي لعب دورا مهما في تطبيع العلاقات مع عدد من البلدان العربية، وزيرا للخارجية.

وجاء الإعلان عن التعيين في خطاب ألقاها نتنياهو في البرلمان، عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها، الخميس، في تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لابيد.