 “نتشرف بمواجهة أبطال إفريقيا ومنتخب يعج بالنجوم”

مدرب موريتانيا "كورونتين مارتينز" يثني على الخضر:

اعتبر مدرب منتخب موريتانيا، كورونتين مارتينز، أن المباراة الودية أمام المنتخب الوطني الجزائري، يوم 3 جوان، بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، مهمة جدا للاعبين، من أجل الاحتكاك بالمستوى العالي، ومفيدة من الجانبين المعنوي والتقني للمساهمة في نضج تشكيلته.

وصرح المدرب الفرنسي لمنتخب موريتانيا للقناة الإذاعية الدولية، بمناسبة المواجهة الودية المرتقبة لأشباله أمام رفاق النجم رياض محرز، خلال شهر جوان القادم، وقال: “أتشرف بأن يقابل لاعبونا لاعبين من المستوى العالي.. أسماء بارزة تلعب في كبريات الأندية الأوروبية. مجموعة برهنت عن قوتها إفريقيا، وأحرزت كأس إفريقيا قبل سنتين بمصر”.

وأضاف النجم الأسبق لنادي أكسير الفرنسي أن مواجهة بطل إفريقيا تعتبر مكسبا كبيرا للاعبين للتعلم وكسب الخبرة. وقال: “إن منتخب موريتانيا يتشكل من لاعبين شبان، ليس لديهم الخبرة في مواجهة منتخبات كبيرة واللعب بجانب الأسماء اللامعة التي يتكون منها المنتخب الجزائري، نحن ننتظر أن تكون مباراة كبيرة. سنحاول الظهور بأفضل في هذه المباراة، حتى نكسب تجربة ونتعلم أكثر. وهو ما سيساهم في نضج الفريق”.

كما تحدث “كورونتين” عن الناخب الوطني، جمال بلماضي، وسر تفوقه خلال هذه المرحلة، ونجاحه مع المنتخب الوطني سواء في إحراز “الكان” بمصر، والمحافظة على سلسلة معتبرة من المباريات من دون هزيمة. وقال: “بلماضي مدرب محنك. لقد نجح بذكاء في تكوين مجموعة موحدة وغرس روح الانتصار داخل اللاعبين، وهو ما ساعده على قيادة الجزائر إلى الفوز بكأس أمم إفريقيا”.