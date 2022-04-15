نتمنى أن يكون قرار “الفيفا” في صالحنا

مدافع "الخضر" عبد القادر بدران:

تحدث مدافع الترجي الرياضي التونسي والمنتخب الوطني عبد القادر بدران، عن إمكانية إعادة لقاء الإياب من الدور التصفوي الأخير، المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، عقب الخسارة أمام المنتخب الكاميرون بهدفين لهدف واحد بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وفشل “المحاربين” في بلوغ “المونديال” العربي.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، قد طلب من نظيره الدولي (الفيفا) فتح تحقيقا بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون، بسبب الأخطاء التحكيمية الجسيمة، من الحكم الغامبي باكاري غاساما، التي شوهت نتيجة المواجهة.

وأكد بدران في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، مباشرة بعد وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، رفقة بعثة ناديه الترجي التونسي، تحسبا لمواجهة وفاق سطيف في ذهاب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا التي لعبت أمس الجمعة، أنه مثله مثل بقية أنصار المنتخب الوطني ينتظر في قرار (الفيفا)، بشأن هذا اللقاء، قائلا: “نحن ننتظر قرار “فيفا” مثلما ينتظر كل الشعب الجزائري، وإذا كان هناك شيء جديد، نتمنى أن يكون في مصلحتنا ومصلحة منتخبنا”، وأضاف: “إن تم ترسيم إقصائنا من التأهل إلى “المونديال”، لا يسعنا إلا أن نطلب المسامحة من الشعب الجزائري، وأؤكد لهم أننا بذلك كل المجهودات من أجل التواجد في قطر، لكن التوفيق في الأخير يبقى من عند الله، ولا أخفي أن الذي عشناه شكل صدمة لنا مثلما صدمت الجماهير الجزائرية، نتمنى أن نتجاوز هذه المرحلة ويعود المنتخب بقوة كبيرة”.

يذكر أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم كانت قد أكدت أنها ستناقش الاحتجاج الجزائري للعبة ضد الحكم غاساما يوم 21 أفريل الجاري، مع وجود انقسام بين متفائل ومتشائم حول إصدار قرار يمكن أن ينصف أشبال المدرب جمال بلماضي.