نتنياهو: إذا قرر حزب الله الدخول في الحرب فإنه “سيرتكب خطأ حياته”

كشف رئيس مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه إذا قرر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الدخول في الحرب فإنه “سيرتكب خطأ حياته”.

وتطرق رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو في مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، إلى الساحة الشمالية بقوله: “إذا اختار الأمين العام لـ”حزب الله” (حسن نصر الله) الدخول في الحرب فإنه سيرتكب خطأ حياته”.

كما أكد الوزير الصهيوني “إنه سيتم القضاء على كافة القدرات العسكرية والسلطوية لحركة “حماس”، وإن “غزة لن تشكل مجددا تهديدا لإسرائيل”، بحسب قوله.

وأشار نتنياهو إلى إنه “سيتم القضاء على كافة القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس”.

تأتي هذه التصريحات، في ظل تواصل الغارات المكثفة على القطاع لليوم الـ 33 على التوالي، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العدوان إلى أكثر من 10 آلاف و300 من بينهم 4237 طفلا و2719 سيدة، وإصابة نحو 27 ألفا.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام عن تدمير 15 آلية عسكرية كليًا أو جزئياً على مشارف مخيم الشاطئ وفي بيت حانون، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.