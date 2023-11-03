نتنياهو بعد لقائه ببلينكن: الوقود لن يدخل إلى غزة

شدد رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، الجمعة، على أن الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة، وسط تحذيرات من خروج المستشفيات و”الأونروا” عن العمل بسبب انقطاع إمدادات الوقود.

وأفاد مكتب نتنياهو في بيان بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن رئيس الوزراء شدد على أن “الوقود لن يدخل إلى قطاع غزة”.

بدوره، جدد بلينكن خلال لقاء برئيس كيان الاحتلال إسحق هرتسوغ، تأكيده بأن لتل أبيب الحق في الدفاع عن نفسها.

وأشار وزير خارجية الولايات المتحدة إلى أن بلاده تحرص على عدم تكرار مثل هذه الهجمات، في إشارة منه إلى هجوم 7 أكتوبر.

وقال إن بلاده أوضحت لتل أبيب أنه من الضروري الحرص على حماية المدنيين العالقين في ساحة القتال، وأن العمل يجري على إطلاق سراح المحتجزين.

وحسب مكتب نتنياهو فإنه في بداية الاجتماع الموسع، الذي حضره وفد إسرائيلي وآخر أمريكي، عرض نتنياهو على بلينكن والوفد المرافق له مقاطع من اللقطات التي أعدها المتحدث باسم جيش الاحتلال والتي تصور “الفظائع والمذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر”.