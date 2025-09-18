نتنياهو وزوجته يحفران داخل نفق يؤدي إلى الهيكل المزعوم!

تداولت الشبكات الاجتماعية صورا لرئيس الوزراء الصهيوني وزوجته وهما يحفران “رمزيا” داخل نفق في أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسفير الولايات المتحدة لدى تل أبيب مايك هاكابي وزوجته، نتنياهو وسارة هذه الجولة داخل النفق وذلك ضمن مراسم افتتاح ما يسمى بـ”طريق الحج” المؤدي إلى “الهيكل اليهودي”

ويبلغ طول النفق نحو 600 متر ويمتد من الأطراف الجنوبية لحي “وادي حلوة” في سلوان، وينتهي عند أساسات حائط البراق غربي المسجد الأقصى.

وأقام نتنياهو ووزير الخارجية “صلاة “مشتركة من أجل “سلامة الرهائن”، و”صلاة “خاصة تكريما لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، “الصديق الوفي “للشعب اليهودي والكيان الغاصب.

بعد ذلك، وضع الرجلان ورقةً تذكاريةً بين أحجار الحائط الغربي، وتجولا في الموقع الأثري لأنفاق الحائط الغربي.

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “نُحيّي الصديق الاستثنائي لإسرائيل، وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو وزوجته جانيت”.

تابع: “أعتقد أن زيارته هنا دليل على متانة وقوة التحالف الإسرائيلي الأمريكي، إنه قوي ومتين كأحجار الحائط الغربي التي لمسناها للتو”.

أضاف نتنياهو، المطلوب في المحكمة الجنائية بتهم ارتكاب جرائم في غزة: “في عهد الرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو وفريقهما بأكمله، لم يكن هذا التحالف أقوى من أي وقت مضى، ونحن نقدّر ذلك بشدة، ليس فقط نيابةً عن شعب “إسرائيل” الذي يعيش اليوم، بل أيضًا عن أجيال اليهود الذين سبقونا، ونأمل أن نبني دولتنا من جديد مع أصدقاء مثلك. شكرًا لك يا ماركو”.