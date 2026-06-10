-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

نتنياهو يأمر باستئناف الحرب على غزة.. إعلام عبري يكشف التفاصيل

الشروق أونلاين
  • 337
  • 0
نتنياهو يأمر باستئناف الحرب على غزة.. إعلام عبري يكشف التفاصيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لاستئناف القتال في قطاع غزة على نطاق واسع وفقا لأوامر نتنياهو.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني إيال زامير وافق على خطط عملياتية في إطار مناقشات استئناف العمليات البرية في غزة.

وأشارت إلى أن مصادر صهيونية أكدت أن الحكومة لم توافق بعد على توسيع القتال في القطاع الفلسطيني المحاصر، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حث الجيش على الاستعداد.

ويعتقد جيش الاحتلال أن “الحركة أعادت أيضًا بناء مقراتها وأنظمة القيادة والسيطرة، بعد مقتل العديد من قادة الجناح العسكري في الهجمات”، بحسب الصحيفة.

وتابعت “هآرتس”: “يسعى كبار المسؤولين في قيادة المنطقة الجنوبية إلى تسريع تنفيذ الخطط المعتمدة”.

وأشارت إلى أن “عاسور ذكر في مناقشات مغلقة أن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء بالوضع الراهن، في ظل النشاط على طول الخطوط العازلة (الخط الأصفر) في قطاع غزة”.

وهذا الخط يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا، ويحتل الكيان الصهيوني عبره نحو 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن “القيادة السياسية لم توافق بعد على خطط توسيع نطاق القتال، رغم طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع الاستعدادات”.

مقالات ذات صلة
ثاني أعلى متوسط حرارة عالميًا يُسجَّل خلال شهر ماي

ثاني أعلى متوسط حرارة عالميًا يُسجَّل خلال شهر ماي

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 21 هدفاً أمريكياً وصفارات الإنذار تدوي في الخليج

الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير 21 هدفاً أمريكياً وصفارات الإنذار تدوي في الخليج

نيابة روما تحقق مع بن غفير في قضية احتجاز ناشطي أسطول الصمود

نيابة روما تحقق مع بن غفير في قضية احتجاز ناشطي أسطول الصمود

ترامب يوبخ نتنياهو ويؤكد: أنا من يتخذ القرارات والضربات لن تعطل اتفاقنا مع طهران

ترامب يوبخ نتنياهو ويؤكد: أنا من يتخذ القرارات والضربات لن تعطل اتفاقنا مع طهران

مستوطنون متطرفون يرفعون أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى

مستوطنون متطرفون يرفعون أعلام الاحتلال في المسجد الأقصى

طهران تعلن وقف عملياتها العسكرية

طهران تعلن وقف عملياتها العسكرية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد