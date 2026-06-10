نتنياهو يأمر باستئناف الحرب على غزة.. إعلام عبري يكشف التفاصيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، الأربعاء، أن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لاستئناف القتال في قطاع غزة على نطاق واسع وفقا لأوامر نتنياهو.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن رئيس أركان جيش الاحتلال الصهيوني إيال زامير وافق على خطط عملياتية في إطار مناقشات استئناف العمليات البرية في غزة.

وأشارت إلى أن مصادر صهيونية أكدت أن الحكومة لم توافق بعد على توسيع القتال في القطاع الفلسطيني المحاصر، غير أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حث الجيش على الاستعداد.

ويعتقد جيش الاحتلال أن “الحركة أعادت أيضًا بناء مقراتها وأنظمة القيادة والسيطرة، بعد مقتل العديد من قادة الجناح العسكري في الهجمات”، بحسب الصحيفة.

وتابعت “هآرتس”: “يسعى كبار المسؤولين في قيادة المنطقة الجنوبية إلى تسريع تنفيذ الخطط المعتمدة”.

وأشارت إلى أن “عاسور ذكر في مناقشات مغلقة أن إسرائيل لا يمكنها الاكتفاء بالوضع الراهن، في ظل النشاط على طول الخطوط العازلة (الخط الأصفر) في قطاع غزة”.

وهذا الخط يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا، ويحتل الكيان الصهيوني عبره نحو 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة.

وأكدت المصادر أن “القيادة السياسية لم توافق بعد على خطط توسيع نطاق القتال، رغم طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تسريع الاستعدادات”.