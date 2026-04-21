نتنياهو يتحدث عن مخطط إيراني لتدمير تل أبيب نوويا

تحدث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عن مخطط إيراني لتدمير تل أبيب نوويا، زاعما أنه تم إزالة التهديد بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال نتنياهو، في تصريحات جديدة له، إن “طهران كانت تسعى إلى ارتكاب محرقة ضد إسرائيل، عبر تطوير قدرات عسكرية متقدمة تُمكّنها من تنفيذ ضربات مدمّرة”.

وأشار إلى أن الجهود المشتركة مع واشنطن ساهمت في إحباط هذه المخططات، مشددا على أن “إسرائيل ستواصل القتال من أجل ضمان أمنها وبقائها”.

وأضاف أن تدمير قدرات النظام الإيراني يمثل خطوة أساسية لإبعاد تهديد وشيك عن البلاد.