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نتنياهو يطلب من واشنطن مهلة 3 أيام لإنهاء عدوانه على غزة

الشروق أونلاين
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نتنياهو يطلب من واشنطن مهلة 3 أيام لإنهاء عدوانه على غزة

قالت مصادر غربية مطلعة على محادثات وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والفصائل الفلسطينية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأمريكية مهلة يومين إلى ثلاثة لإنهاء عمليته العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت المصادر الغربية، حسب صحيفة القدس العربي، الثلاثاء، أن الأمريكيين طلبوا من نتنياهو يومي الأحد والإثنين، إنهاء عدوانه على غزة فرد أنه ما زال بحاجة ليومين إلى ثلاثة لاستكمال تنفيذ جيش الاحتلال ضرب أهدافه في القطاع.

وقالت صحيفة القدس العربي أن تلك المصادر لم تستطع التأكيد ما إن كان ذلك يعني أن العدوان الصهيوني على غزة سيتوقف الأربعاء أو الخميس، أم لا.

فيما قال المراسل السياسي في موقع “واللا” الإخباري العبري باراك رافيد، لقناة “سي إن إن” الأمريكية فجر الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين صهاينة “إنهم بحاجة إلى 24-48 ساعة لإتمام العملية في غزة ثم سيتوقفون”.

وأضاف: “رسالة إدارة (الرئيس الأمريكي) جو بايدن لإسرائيل هي أن وقت العملية بدأ ينفد”.

وكان بايدن أجرى اتصالا هاتفيا مساء الإثنين مع نتنياهو، وقال البيت الأبيض، في بيان، حول الاتصال: “جدد الرئيس دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية”.

وأضاف: “أعرب الرئيس عن دعمه لوقف إطلاق النار، وناقش مشاركة الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذه الغاية”.

لكن المصادر المطلعة على تفاصيل اتصالات وقف إطلاق النار أشارت إلى أن “نتنياهو يرفض تقديم أي التزام مقابل وقف إطلاق النار”.

من جهتها، قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية بهدف التوصل الى وقف لإطلاق النار أكدت أن “بوادر تفاؤل بدأت تلوح في الأفق حول احتمال إنهاء العملية العسكرية في قطاع غزة”.

وأشارت تلك المصادر بهذا الخصوص إلى أن “اتصالات أولية تجرى حاليا لتحقيق هذا الهدف”، غير أن الهيئة استدركت أن مكتب رئيس الوزراء “ينفي ذلك”.

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