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نتنياهو يطلق تصريحات مسيئة ضد نساء غزة.. ماذا قال؟

سمية سعادة
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نتنياهو يطلق تصريحات مسيئة ضد نساء غزة.. ماذا قال؟

بعد أن ارتكب مئات المجازر في غزة، حاول نتنياهو يائسا أن ينظف يديه الملطختين بالدماء، بإطلاق تصريحات مسيئة لنساء القطاع اللواتي يواجهن ظروفا مأساوية.

وزعم رئيس الوزراء الصهيوني أن شعار “نساء من أجل غزة” جنوني للغاية، متسائلا في وقاحة معهودة:” أتدرون من هن نساء غزة؟ إنهن ممتلكات لا حقوق لهن ويتم إخضاعهن بشكل كامل وقد يتم إعدامهن لمجرد ارتكاب جنحة”.

واصل نتنياهو بلهجة مستفزة” إنه أمر مثير للسخرية، إذن، شباب يزعمون أنهم تقدميون ويتكلمون عن الحريات، ينحازون إلى القتلة ويبتلعون أكاذيبهم ويقلبون الخير شرا والشر خيرا “.

أضاف: “ألا يذكّرون أنفسهم بما جاء في الكتاب المقدس، أليس لهم عيونا ليبصروا بها وأذان يسمعون بها؟ هل يمكن أن يكونوا بهذا العمى؟ نعم ولو بعد حين لعلهم في النهاية يصحون من غفلتهم”.

جاءت هذه التصريحات المسيئة، في ظل الجرائم الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة، ومصائد الموت التي نصبها على مقربة من مناطق المساعدات التي أدت إلى استشهاد مئات النساء والأطفال.

وعلى إثر هذه المزاعم، عبر الكثير من مستخدمي المنصات الاجتماعية عن غضبهم واستنكارهم لما جاء على لسان نتنياهو، حيث كتب أحد النشطاء:

“خنساوات غزة هن عدو الاحتلال الأول، فهن المنجبات للأبطال، المربيات لهم على الفضائل والرجولة، المثبتات لهم بدعمهم وصبرهن في ميادين النزال، الباذلات لفلذات أكبادهن شهداء في سبيل الله”.

أضاف: “نساء غزة هدف الاحتلال الأهم، فهن المدرسة التي تخرج أسود المقاومة”.

وغرد ناشط آخر

لعنة الله عليك يا طاغوت، يا فرعون العصر، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم شل أركانه، وجمد الدماء في عروقه، واقذف الرعب في قلبه، ولا ترفع له راية، واجعله لمن خلفه آية”.

كما دافع أحد المستخدمين على نساء غزة بقوله:

“أقدم صرماية لوحدة من نساء غزة أغلى وأشرف وأكرم وأطهر منك ومن كل شعبك في كل أنحاء الارض أيها الخنزير النجس”.

تابع:” رأينا ورأى العالم أجمع من هم الكاذبون، نعم وفي كتابنا الكريم يقول الله عزوجل: “أفلا يسمعون ويبصرون” وكتاب الانجيل أيضا لديهم نفس الكلمات لذلك كلنا رأيناكم تقتلون يا ارهابي يا نجس”.

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