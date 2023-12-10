نتنياهو يعبّر عن غضبه من روسيا

عبّر رئيس وزراء الإحتلال، بنيامين نتنياهو عن غضبه من روسيا وهذا في محادثة هاتفية جمعته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية “إيتار تاس”.

حسب الوكالة فأثناء محادثة هاتفين جمعت اليوم، الأحد 10 ديسمبر، كلا بوتين ونتنياهو، أعرب رئيس وزراء الإحتلال عن عدم رضاه عن موقف روسيا الذي عبرت عنه في آخر اجتماع لمجلس الأمن، إضافة إلى موقفها الذي تعبر عنه في عديد الاجتماعات. كما انتقد نتانياهو أيضا تعاون روسيا مع إيران الذي قال أنه “خطير”.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة التي عارضت مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية في قطاع غزة مستخدمة حق “الفيتو”، في حين دافعت روسيا على مشروع القرار.

وألقى نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، كلمته في الجلسة باللغة العربية، وقال فيها “تستنكر روسيا بالقطع أي عمل يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، كما لا نقبل بأي مخططات للتهجير القسري لسكان غزة إلى الجنوب وهو عبارة عن نكبة جديدة بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني”.

ليضيف “تدعم بلدي كل المبادرات البناءة لمجلس الأمن الرامية إلى فتح الطريق أمام التسوية الجدية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على خلفية محاولات أحد أعضاء المجلس لإبطاء وإفشال هذه الجهود المشتركة”.

كما أكد استعداد روسيا “لمضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود، اعتمادا على المرجعية الدولية المعروفة بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة العربية للسلام وذلك بالتنسيق مع شركائنا الفاعلين”.