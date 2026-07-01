نتنياهو يعلن رغبته في الاستغناء عن الدعم المالي والعسكري الأمريكي

أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رغبته في الاستغناء التام عن المساعدات المالية التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية لتل أبيب، مشبهاً إياها بالإعانة الاجتماعية، وذلك في ظل توترات حادة تشوب العلاقات بين الجانبين، وخاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني والمفاوضات الجارية حالياً.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 14الصهيونية بثتها مساء الثلاثاء إنه يريد وقف المساعدات الأمريكية ولا يرغب فيها كونها تشبه الإعانة الاجتماعية، زاعماً أن الاقتصاد الصهيوني لم يعد يصنف ضمن الاقتصادات الصغيرة بل بات يمتلك القدرة الكاملة على الاعتماد على ذاته وتحمل كافة تكاليفه.

وأوضح نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، أنه يسعى جاداً لوضع خطة إستراتيجية تمتد 10 سنوات تهدف إلى تقليل الاعتماد الاقتصادي على واشنطن تدريجياً، وأشار إلى أنه سبق وأن طرح هذه الرؤية أمام الكونغرس الأمريكي عام 1996، مشدداً على أن اقتصاد الكيان الذي يقترب حالياً من حاجز تريليون دولار سيكون قادراً على تمويل نفسه بالكامل بدءاً من العام المقبل.

وكان نتنياهو قد كشف في مقابلة سابقة مع برنامج 60 دقيقة على شبكة سي بي إس الأمريكية في 11 ماي الماضي، عن نيته إعادة هيكلة العلاقة المالية مع واشنطن وخفض الدعم المالي الأمريكي إلى الصفر، والمقصود به المكون المالي للتعاون العسكري المشترك.

وأضاف نتنياهو حينها أنه يجب البدء فوراً في التخلص تدريجياً من الدعم العسكري الذي يبلغ 3.8 مليار دولار سنوياً على مدى العقد القادم، مشيراً إلى أنه ناقش هذا التوجه الجديد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويذكر أن الولايات المتحدة تعد الحليف الأكبر للكيان، ويرتبط الطرفان باتفاقية رسمية وقعت عام 2016 لتقديم مساعدات بقيمة 38 مليار دولار تمتد على مدى 10 سنوات بين عامي 2019 و 2028.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين تل أبيب وواشنطن تباينات واضحة بشأن المفاوضات مع إيران، حيث يرى مسؤولون صهاينة أن إدارة الرئيس ترامب باعدت بين تل أبيب ومسارات التفاوض مع واشنطن، دون مراعاة المطالب الصهيونية.