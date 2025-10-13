نتنياهو يعلن نهاية الحرب.. وحديث عن ضغوطات مارسها ترامب

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، عن انتهاء الحرب في قطاع غزة، وفقا للقناة الـ 12 العبرية.

ونقلت القناة العبرية عن نتنياهو قوله: “الحرب انتهت”، وذلك بعد تسلم الاحتلال لكافة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

يذكر أن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب، كان قد صرح منذ ساعات، وأثناء تحليقه نحو الأراضي المحتلة بأن “الحرب انتهت”، معبّراً عن تفاؤله بأن الاتفاق “سيصمد” ويمكن أن يؤسّس لسلام دائم في المنطقة، منتقدًا بذلك سؤال مراسلة صحفية بشأن عدم تصريح نتنياهو بشكل واضح عن نهاية الحرب.

وقال ترامب، إن “حرب غزة هي الحرب الثامنة التي أنهيها، فأنا أجيد حل الحروب وإحلال السلام وهذا شرف عظيم لي”، مؤكدا أنه تم تقديم الكثير من الضمانات اللفظية بهذا الشأن، ومضيفاً أن الجميع في منطقة الشرق الأوسط يريدون أن يكونوا جزءاً من السلام.

يذكر أن صحيفة “هآرتس” العبرية لفتت إلى إنه مع انتهاء الحرب وعودة عشرات الأسرى إلى ديارهم بعد عامين من الأسر، يجد نتنياهو نفسه أمام معركة جديدة ليست في الميدان، بل في ساحة السرد والتاريخ السياسي.

وأوضحت أنه بينما يحتفي أهالي الأسرى بعودة أبنائهم وبداية مرحلة تهدئة طال انتظارها، يستعد نتنياهو لعرض روايته الخاصة في جلسة الكنيست الاحتفالية بحضور ترامب، في محاولة لإقناع الداخل والخارج بأنه كان صامدًا، وشجاعًا، وصاحب القرار الأخير في إنهاء الحرب.

ولفتت إلى أنه خلف هذه الصورة التي يسعى لتثبيتها، تتكشف حقائق مغايرة عن ضغوط أمريكية كثيفة، وقيادة صهيونية مأزومة، وانقسام داخلي عميق يهدد بقاء الائتلاف الحاكم.

وبحسب تقارير لصحيفة “واشنطن بوست”، فقد مارس ترامب ضغوطًا مباشرة على نتنياهو، مهددًا بقطع الدعم العسكري والدبلوماسي في الأمم المتحدة إن رفض الخطة الأمريكية ذات العشرين بندًا، والتي تضمنت وقف إطلاق النار وإطلاق الأسرى وبدء الترتيبات السياسية لما بعد الحرب في غزة.